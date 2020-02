¿Hubo un touch and go entre Ricky Martin y Gabriela Sabatini?

Todo se habría dado allá por el año 1992 cuando Gabriela brillaba en el circuito de tenis y Ricky comenzaba a recorrer los escenarios con éxito. En su momento el rumor se instaló, ellos lo negaron, pero 28 años después fue Catherine Fulop, cuñada de Gabriela, quien contó los detalles en Los Angeles de la Mañana.

"Me acuerdo que (Ricky) venía para la Argentina, era famoso pero todavía no era la mega estrella, y quería conocer a Gaby. Entonces le hicimos ese gancho y tuvo una "cosita" con...", comenzó relatando Cathy, segura de que a esta altura nadie se ofendería por que ella filtrara esta información. Obviamente, todos los presentes se sorprendieron y pidieron detalles de la historia, por lo que la conductora continuó: "Entonces vino a comer a mi casa Ricky Martin. Yo tengo fotos con él, abrazados. Con Gaby tuvo un 'touch and go', cuando uno está probando si te gusta o no. Me acuerdo que fue a dar un concierto a Uruguay, la invitó a verlo y ella fue. Y luego quedaron como amigos".

¿Cómo se tomó su marido, el Ova, esta situación? ¿Se puso celoso o se molestó? "¡Divino! Imagínate que le hicimos el gancho, hicimos de celestinos, era el momento de definiciones. Duró lo que duró y cada uno con sus compromisos. Y después surgió la amistad. Esto se habló hace mucho tiempo. Acá no va a verlo Gaby, pero la última vez que fue a verlo fue en Las Vegas. Se ven y ella entra al camarín, hay buena onda entre ellos. Igual, creo que Ricky le preguntó por Ova", concluyó, risueña, Fulop.

Mientras tanto anoche el cantante dio su segundo concierto en Argentina en el que brilló como en su presentación del jueves. Con entradas agotadas Ricky volvió a cautivar a sus fans y a reafirmar el amor que tiene por este país y que el público le retribuye. De muy buen humor y con un estado físico impecable, hizo un repaso por todos sus hits, habló con el público y les agradeció por los años de fidelidad. Esta noche será la última función para luego partir rumbo a México. Ricky tiene un presente exitoso y un pasado de amores...

