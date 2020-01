Flor Jazmín Peña filmó y expuso a un acosador en la vía pública

Flor decidió compartir con sus seguidores de Instagram una experiencia violenta y traumática que vivió: un hombre le mostró su miembro mientras caminaba por la calle. La bailarina comenzó a filmar al acosador, quien se subió los pantalones y se fue en su bicicleta mientras le gritaba "estúpida" a Flor.

Indignada, ella le gritó: "Si te gusta mostrar la pi... en la calle, ¡mostrásela a todos! ¡Dale! ¡Seguí tocándote, enfermo!". Sobre las imágenes, escribió: "Qué loco, ¿no? Cuando estás sola por la calle les encanta mostrar la pi..., pero cuando les ofrecés más audiencia arrugan. Se ve que disfrutan verte sola, nerviosa, en estado de alerta, el mismo estado en el que entran ellos cuando les alzás la voz y le ponés la camarita encima. ¿Cuando van a aprender que ya no nos callamos más?".

Sus seguidores se preoduparon por la situación y entonces ella grabó un nuevo video llevando tranquilidad. "Estoy bien, me pude desahogar. Es muy distinto a cuando te pasa algo en la calle y te lo guardás. Si no podés responder en el momento, vas a tu casa y gritás, mordés una almohada. Hacés algo. Pero no te quedes con esa bronca porque tarde o temprano te enferma", aseguró. La bailarina no hizo la denuncia en sede policial.