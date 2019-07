"Me fui cuando no me apoyaron cuando tuve problemas, porque ellas son sororas con quien quieren", aseguró.

Flor de la V -pelea showmatch

A través de distintos comunicados, el colectivo trató de respaldar a la actriz en momentos en los que sufrió escraches de grupos autodenominados "pro vida" o cuando recibió agravios de personajes mediáticos. Sin embargo, aunque prefirió no dar nombres propios de las referentes de la red, ella siente que esos gestos no fueron suficientes cuando la atacaron desde "Lanata para abajo". Pese a este alejamiento, ella sostuvo que acompañará las luchas que emprenden sus colegas.

Flor de la V - Gabo - LAM

Al respecto, Flor Peña prefirió no dar declaraciones ya que desconocía la situación. "No soy de las que está asiduamente trabajando, apoyo cosas que se hacen. Dejemos de lado esto porque no tengo idea", sentenció.

ADEMÁS:

Julio Chávez habló sobre la posible denuncia de Hugo Moyano a Pol-Ka

Chechu Rolle, ex participante de Cuestión de Peso atacó a Andrea Politti