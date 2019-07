habló del romance con Mati Napp y explicó por qué decidieron no seguir Flor Vigna habló del romance con Mati Napp y explicó por qué decidieron no seguir

"El es un amor, y también está soltero, pero decidimos frenar. Yo no estoy estable para ninguna persona", contó anoche Vigna, a quien no le gusta nada ventilar su vida privada. El coach también dio la cara: "Hubo una confusión y ahora quedamos como amigos".

La bicampeona reconoció que le contó del affaire a su ex, Nico Occhiato, a quien le pasó factura por haberla ilusionado con una reconciliación: "Tenemos una relación muy transparente y se lo conté. En un momento él habló de una reconquista, pero todavía la estoy esperando. Si me querés, quereme por mí y jugátela. Pero me di cuenta de que la que se tiene que hacer cargo soy yo. En este momento yo decido estar sola y valorarme".

A Vigna no le será fácil superar el momento porque su ex pareja ingresó a la pista de baile cuando Tinelli dio vía libra a nuevas parejas para alargar el concurso hasta fin de año. Para el colmo de los colmos, cuando Vigna se retiró de la pista se cruzó con su ex y sólo hubo miradas fulminantes de ambas partes.

A la hora de calificar, Marcelo Polino, sin vueltas, fue el más cizañero y apuntó contra la rubia: "Me solidarizó con Mati Napp, a mí me da la sensación que Flor lo usó para darle celos a Nico".

Por su parte, Angel de Brito le preguntó a Flor por la bailarina de Nico, Florencia Jazmín Peña. "Yo soy amiga de ella. ¡Qué difícil va a ser esta etapa! Porque va a haber muchos rumores", fue la respuesta. Vigna decidió poner punto final y no contestó a lo que ella entendió que le tiraron un dardo venenoso. Quien la ayudó a relajarse un poco fue la jurado Florencia Peña, quien fue a contrapelo que sus pares: "Chapá con quien quieras. Si no es ahora, que tenés 25 años, ¿cuándo?".

Inesperadamente, Vigna con su separación y la imprevista inclusión de su ex en la pista, quedó colocada en un lugar muy incómodo.