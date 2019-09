Florencia Peña, filosófica: "Mi cuerpo contiene mi ser"

Cansada de los retoques digitales y haciendo uso de su popularidad, Florencia Peña se mostró al natural, sin ropa interior y cubriendo sus partes íntimas con un saco.

Junto a las fotos sexies, aclaró porqué eligió compartir las imágenes "en crudo" y sin Photoshop a pesar de que muchos seguidores optaron por no creerle y criticarla a más no poder.

ADEMÁS:

"Esta soy yo. Este es mi cuerpo. Abrazo mis imperfecciones porque son parte de quién soy. Mi cuerpo contiene mi ser. Por eso lo honro con un estilo de vida saludable, lo ejercito y lo alimento sanamente", escribió la actriz junto a la primera foto sexy en blanco y negro.

"¿Las abrazás o las operás? Me encanta tu talento, te adoro... Pero es innecesario decir que abrazás tus imperfecciones cuando no es así. Caso contrario... No tendrías tantas cirugías", le espetó una de sus seguidoras.

Flor sigue siendo una de las mujeres más sexys de la Argentina y además es la abanderada de las mujeres que se muestran como son más allá de los años y sin ningún tipo de prejuicios.