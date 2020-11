El conductor realizó una pregunta sobre las experiencias íntimas de los invitados y esto le dio el pie para que la intérprete de Moni Argento hablara sobre un episodio que vivió varios años atrás. "Yo tenía un muchacho, cuando era más joven, que me encantaba, pero cometí el error de demorar el acto íntimo", comenzó su relato. "De grande aprendí que eso es rapidito, porque si ahí no hay onda, beso en la cola", agregó.

"El chape creció a puntos inesperados y yo dije 'con esto reventamos la casa'. Pero cuando llegó el momento, la onda vino en muy miniatura, muy corta la mecha. Pero él me explicaba que si íbamos al agua era como un Tamagotchi. Esto se hidrata y... era como un poroto", señaló entre risas la actriz.

"Yo le hice la segunda, le dije 'me encanta el agua', pero el agua seca. Nos fuimos al agua. Yo soy muy trabajadora, muy gaucha, pero en un momento le dije 'no hay diferencia, prefiero que salgamos'. Salimos y no lo vi nunca más", agregó y dejó a todos atónitos.