Florencia Peña se fue de su programa antes de comenzar

"Flor no está con nosotros, no se sentía bien. Vino al canal, como todos los días con su equipo, pero no se sentía para nada bien. Está pasando un momento complicado porque estos días han sido estresantes para ella", abrió el programa Marcelo Polino.

Por otro lado, Noelia Antonelli, también integrante del ciclo de Telefé, aportó la información de que anoche Florencia Peña había asistido al estreno de su nueva película, "La Panelista", y que seguía cumpliendo con distintos compromisos laborales, pese a la controversia en la cual se encuentra.

“Sí, pero esto no es el estreno de la película, chicos. Tiene un montón de cosas. Pero lo concreto es que, para que todos sepamos, todo tiene un costo emocional. No es gratis que te digan puta por todos lados", agregó por su parte Nancy Pazos, defendiendo a la conductora.

"Este es el costo emocional y es lógico que Florencia, que es nuestra amiga y compañera, esté pasando por un pico de estrés emocional, porque todos somos seres humanos y esto es lo que pasa, tiene consecuencias", agregó Pazos.

Embed ¡Hoy es miércoles de mucha información en #FlorDeEquipo! Romina Richi se anima a contestar todo ¿Qué pasó en #LaVozArgentina? Miralo ahora por Telefe y desde https://t.co/Hol2UjGug4 y Mi Telefe pic.twitter.com/p6pX7UFBTJ — telefe (@telefe) August 4, 2021

"Está contenida por los médicos del canal y seguro nos está viendo desde el camarín", tranquilizó Polino.

Tras algunos minutos, Pazos anunció: "Nos acaba de escribir Flor al chat nuestro y dice: ´compañeros, colapsé perdón, mañana seguro voy a estar en pie, gracias por el amor y el aguante´".

ADEMÁS:

La actriz y animadora abrió su programa el lunes rechazando las críticas a su visita al presidente Alberto Fernández a la Quinta de Olivos en la fase más estricta del confinamiento por la pandemia.

“En mayo del año pasado, acababa de morir mi papá hacía 20 días, yo tenía permiso de cuidado de mi madre que quedó viuda, además de un permiso de medios que tenía porque estaba generando un programa con otro canal. En mayo nuestra actividad estaba muerta, sin permiso para poder trabajar", explicó Florencia Peña.

"Con muchos compañeros empezamos a pensar qué hacer y algunos le pusimos el cuerpo. Y a mí se me ocurrió escribirle al presidente un mensaje por Twitter pidiéndole una reunión para poder ayudar con todo lo que estaba pasando”, relató.

En otro tramo de su monologo agregó: "¿Por qué conmigo?’ Si estuvieron tantos nombres importantes, tantos hombres importantes. ¿Yo tengo que salir hoy a aclarar que no soy el gato del presidente? Que yo fui a una reunión a las 11.30 de la mañana con permiso, con protocolo, y tengo que salir a aclarar que no soy el ‘gato’ del presidente, ¿de verdad?”.