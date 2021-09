Francisco Benítez ganó La Voz Argentina 2021 y horas después fue papá

Su consagración fue completa si se tiene en cuenta que el lunes, horas después de haber ganado la competencia televisiva, su mujer Roció dio a luz a su hijo Ciro, en un broche de oro inmejorable.

En una elección popular de la que participaron 4.600.000 televidentes, el joven cordobés reunió el 44% de los votos, superando ampliamente a los otros finalistas, Luz Gaggi, Ezequiel Pedraza y Nicolás Olmedo. Y la emisión de la final alcanzó un inédito rating de 24 puntos, el más alto de todo el ciclo.

El premio que obtuvo Francisco es de 1 millón de pesos, mientras que para el segundo lugar de Luz Gaggi se destinaron 500 mil pesos. Nicolás Olmedo, el tercero, recibió 300 mil pesos y, por último, Ezequiel Pedraza obtuvo 200 mil.

Nacido en Colonia Tirolesa, un municipio de 5.300 habitantes a 27 kilómetros de la capital provincial, Francisco sufrió durante muchos años su tartamudez, una característica que heredó de su padre, René. Por timidez o vergüenza, el joven prefería no hablar en público porque temía –y con razón–que otros chicos se burlaran de él. Hasta que un día se dio cuenta de que al cantar su voz salía en todo su esplendor. “Cantar me salvó -admite Benítez- es como que lo que no puedo decir, lo canto…”

Con un repertorio ligado al folclore y a lo melódico, Francisco se fue animando a relacionarse con la gente de su pueblo, con otros músicos–“cuando él sube al escenario es otra persona, todas sus expresiones las suelta ahí”, dice Mariela, la mamá–, con la responsabilidad laboral –entró a trabajar en la Cooperativa de Provisión de Servicios Eléctricos y Públicos Colonia Tirolesa Ltda.–y con el amor.

Durante las primeras etapas del certamen se clasificó como integrante del equipo de la Sole y luego, en la etapa de semifinales, cantó y pasó a la gran final por el Team Soledad.

La velada en la que brilló y todos comenzaron a hablar de él fue cuando se cruzó con Josefina Arenas y eligió cantar Oncemil, de Abel Pintos. Fue tal su actuación que hizo emocionar a Lali Espósito, Mau y Ricky y Ricardo Montaner, pero especialmente a la cantante de Arequito.

De hecho, Lali le dijo: "Sos mi cantante favorito, eso es todo". Pero los halagos no culminaron ahí porque Montaner expresó: "La luz que irradias va más allá de lo que nosotros mismos nos imaginamos, escuchamos y vemos".

"Mi idea no era ganar si no poder hacer lo que me gusta y estar bien yo”, se sinceró Francisco ”No me importaba la competencia, la música no es para competir sino para compartir", completó quien, además del reconocimiento, recibió un cheque de un millón de pesos.

Francisco afirmó que no ve la hora de volver a Colonia Tirolesa para abrazarse a sus abuelos, Francisco y Rosa, a sus padres, Mariela y René, a sus compañeros de la Cooperativa Eléctrica. Pero muy especialmente a Rocío y a su bebé que nació este lunes, horas después de su consagración. Sin dudas, Ciro llegó al mundo con el premio de La Voz Argentina bajo el brazo.

Fuente: Télam.