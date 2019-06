Apenas arrancó el móvil con Pampita Online, la panelista habló de los proyectos vinculados con la adopción que tiene y luego se cruzó con la conductora por la normativa y el número de mujeres que mueren tras hacerse un aborto clandestino.

La modelo le preguntó si tenía estadísticas de las mujeres que morían al realizar el aborto en la clandestinidad y Granata, minimizando la situación, contestó que eran “20 o 28 por año”. “¿Qué lleva a estas 20 mujeres al año a tomar esta decisión tan extrema? Porque por más que la ley no lo permita, lo hacen igual y pierden sus vidas”, repreguntó la conductora.

“Sí, y lo van a tener que seguir haciendo en la clandestinidad porque ir a matar un hijo, ir a descuartizar un hijo adentro del vientre materno, no se puede hacer ni permitir”, aseguró Amalia.

“Imaginate lo fuerte que serán las circunstancias de su vida que lo hacen igual. Que la ley exista no incentiva a la que no quiere o a la que piensa que está mal. No se va a usar como método anticonceptivo”, insistió Pampita.

“Adentro del cuerpo de la mujer hay un bebé, ir a abortar es un flagelo humano, es atentar contra una persona vulnerable. Ese es el mensaje que hay que darle a los jóvenes, no que adentro hay un conjunto de células que no sienten nada. Por eso, ir a abortar es como ir a sacarte una muela, es el mensaje erróneo que me preocupa que se dio el año pasado”, afirmó Granata.

Cuando la DJ Puli Demaría, panelista del ciclo, contó que sufrió cuatro abortos espontáneos, que tiene cuatro hijos y que se tuvo que hacer fecundación in vitro, la diputada comentó: “Bueno, es tu opinión científica” y luego miró a la notera, a quien le comentó por lo bajo “me aburrí, sorry”.

Pampita no quiso quedarse callada frente a la provocación y le espetó:“Recién te oí que dijiste ‘me aburrí’. En diciembre ya vas a asumir tu cargo y vos viste que son horas y horas de debate, a donde nuestros representantes van a ir a ser escuchados y tratados con respeto. Espero que aproveches estos meses para desarrollar la diplomacia, la paciencia, el buen trato. Te va a hacer falta para tu cargo. Acá te escuchamos con muchísimo respeto pero estaría bueno que sea mutuo”, lanzó Pampita.