Fuerte cruce televisivo entre Miguel Angel Cherutti y Melissa Brikman

Cherutti, como primera medida, tras la aparición de Melissa en Intrusos, envió una carta documento con la intención de colocar un bozal legal y que ella no mencione su nombre. Pero después de 17 años, Melissa Brikman se animó a enfrentar la justicia y para ello contó que cuenta testigos: "En aquel entonces estudiábamos teatro con Gastón Trezeguet y Natalia de Gran Hermano, entre otros y sabían de mi drama porque yo no fui la misma desde entonces".

A su vez, agregó a dos productores que la contactaron en esa época con la compañía de Cherutti: "Carlos Evaristo era mi maestro de teatro y Jorge Taiana (pareja de Claudia Villafañe). Yo no invento nada. Puedo describir como si fuera hoy el acoso sexual, la habitación del hotel y hasta el miembro de Cherrutti. El me obligó a tener relaciones sexuales", ratificó. Hoy la ex bailarina y madre de una hija de 11 años -a quien le contó lo sucedido- ratificará la denuncia en la fiscalía de San Isidro. Cherutti juró seguir en Tribunales hasta las últimas consecuencias y trató de no quebrarse en la nota con Jorge Rial: "Yo no me acuerdo de esta persona. Las denuncias que me hicieron fueron en los medios, nunca en la justicia, y se aclararon con el correr del tiempo".

El humorista hace referencia a la ex modelo y vedette uruguaya Claudia Fernández que lo denunció en 2006 y a Mariela Montero y las mellizas Pombo que hicieron lo propio en 2011. "A mí lo que dice esta chica (por Melissa) me hace mucho daño en el ámbito laboral y familiar. Siempre fui muy respetuoso de las mujeres tanto en mi rol de comediante como de productor", se defendió.

Pero del otro lado replicó Melissa: "Me animé a contarlo después de 17 años, fue un caos después de eso mi vida". Y luego repasó trágica historia (en 1994 perdió a un hermano en el atentado a la AMIA, la mutual judía): "Lo tenía guardado. Yo tenía 18 años, estudiaba teatro y me vino a ver (Cherutti). Me dijo que quería hablar conmigo y que le pasara mi teléfono por un show. En la semana voy a la casa, que no era la casa, era un lugarcito para este tipo de castings, me dijo que me sacara la ropa, que quedara en bombacha y corpiño, pensé que era normal. Estábamos solos. Me dijo que bailara y lo hice porque estaba en bikini".

Según su relato la ex bailarina contó que Cherutti tuvo que irse al teatro y lo esperó tres horas: "Me quedé encerrada. Volvió y me pidió un remis y me dijo que estaba contratada. Me estaba probando a ver si era sumisa, mientras yo creía que cumplía un sueño". Ya en Calafate: "Todos se hospedaron en el mismo hotel. Me toca la puerta y me dice 'soy Miguel, vení que vamos a hablar algo del pago'. Voy a la habitación de él y cuando entro, la tenía afuera, estaba con el pantalón bajo, un jean azul oscuro y me dice 'vení, chupámela'. Después me pone en la cama y yo le dije que la señora estaba embarazada de su último hijo. No le importó nada, le decía que 'basta'. Me penetró, hizo todo lo que tenía que hacer". Y remató diciendo: "cuando regresé a mi habitación me sentí sucia".