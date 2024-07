Furia se sometió a un retoque estético en su rostro: mirá el resultado

“La amamos a Furia. Viene a hacerse unos retoques, unos retoquecitos para respirar un poquito mejor y, además, para quedar con una nariz más estética también. Vamos a levantar un poquito la punta y a suavizar el dorso de la nariz”, explicó el doctor Andrés Garone acerca de los pasos a seguir en el rostro de la exparticipante de GH.

“Hoy tuve el agrado de atender a la mujer tendencia #1 de Argentina y alrededores. Mi nueva y bella paciente Furia, crossfitera de sangre como yo. Charlamos un montón de entrenamiento y salud, nos trasmitimos muy buena energía y planeamos tratamientos a futuro”, agregó el especialista.

¿Qué dijo Furia sobre la cirugía estética? "Chicas, llegó el momento, me va a ayudar un montón. Él es un genio. Esto no es solo estético sino también para poder respirar mejor, para entrenar y que no me caiga agüita”, explicó Juliana, en una publicación que incluyó varios comentarios sarcásticos de los usuarios de Instagram. Y luego, mostró los resultados de la intervención.

Lo cierto es que Furia llegó al especialista siguiendo los pasos de su hermana Coy, que ya pasó por el bisturí semanas atrás aprovechando el envión de la fama que le dio la ex GH. Ante los resultados, Juliana decidió ahora darle luz verde a la intervención, que también tuvo un componente saludable.

¿Cuál será el futuro laboral de Furia?

Más allá de la cirugía, Furia contó en las últimas horas cómo quedó su relación con Telefe tras el fin del vínculo laboral. "Terminamos de buena manera, nos queremos mucho”, comentó. “Por el momento, y esto es público, no le doy la visibilidad a ningún canal más que a mí misma", continuó.

Y luego agregó durante un vivo en Instagram. "Esto significa que tampoco con Kuarzo. Ambos nos queremos mucho, esto es muy fuerte y por eso yo les pido a ustedes (los fanáticos) que no hablen mal de mi potrero. Yo tampoco lo voy a hacer porque es donde me encontraron, yo hice un casting. A mí me encuentra Kuarzo y me abre las puertas a Gran Hermano".

Pese a la decisión tomada por ambas partes, la exparticipante del reality se mostró con sentimientos encontrados por el final del vínculo contractual. “Estoy muy feliz por el proyecto. Obviamente me acongoja porque se terminó. Sé que hay mucha bronca de por medio por el tema de la palabra ‘fraude’, entonces vamos a empezar a ser políticamente correctos. De Gran Hermano no se habla más; de Telefe, tampoco. Y si se habla va a ser en buenos términos. Siempre me van a ver hablando bien", resumió.