Game of Thrones: ¡Sansa Stark reveló el final de Juego de Tronos!

Pero Sophie Turner, la actriz que encarna a Sansa Stark, reveló que le rompió el corazón a varios de sus allegados al cometer uno de los spoilers más grandes dentro de la historia de la televisión: les reveló cómo finaliza la historia.

“Soy muy mala guardando secretos. Ya no creo que nadie me cuente nada porque sabe que no puedo mantenerlo”, confesó la actriz.

“Estaba sobria. Fue como 'hey, si de verdad quieres saberlo, te lo diré'. Pero son personas que conozco, no un cualquiera. Es gente que mantendrá el secreto”, sentenció.

¿Si tuvieras la oportunidad de conocer el final de Juego de Tronos antes de que se emita, quisieras saberlo o aguardarías para verlo en televisión?