Gastón Vietto: "Tuve suerte de encontrar versatilidad en mis personajes"

En un mano a mano con POPULAR, Vietto contó cómo fue prepararse para estar a la altura de este nuevo desafío, su paso por Soy Luna y qué es lo que se viene en el ámbito musical.

P: ¿Cómo surgió esta propuesta para formar parte de Madagascar, el musical?

-Fue una propuesta muy interesante. Me dijeron: "Gastón, queremos que seas Marty, la cebra de Madagascar” (risas). Fue muy loco, no es algo común. Y cuando me enteré que era una obra ya con una productora establecida como Fuego San Telmo para hacer en el teatro Lola Membrives, me di cuenta de que estábamos hablando de palabras mayores. La propuesta me encantó, me pareció un tremendo desafío, una linda locura. Enseguida, empezamos a darle forma y a armar este personaje que para mí es muy querible, muy inocente, con mucha libertad pero con un compromiso de amistad y de sus colegas enorme. Uno también se va sintiendo más cómodo en la selva y con toda esta manada que somos 19. Hay un laburo enorme. Estamos todos en una dinámica de una hora y cuarto en donde estamos a full.

P: ¿Tuviste que realizar algún trabajo físico especial para este personaje ?

-Uno físicamente tiene que estar muy bien y con mucho aire para poder tener la libertad de hacer lo que quiera en el espacio. Mas siendo con esta característica de animal humanizado, por así decirlo. Porque la fisonomía de Marty es con las manos dobladas. También trabajé el baile, el caminar, el correr, el hablar. Hemos laburado bastante junto con Katie Viqueira y Lore Labule lo que es coreografía. Es una preparación muy completa y tenés que estar cómodo en todo sentido. Al ser bastante movido, sumado a los trajes que ya nos dan bastante calor y a veces te puede sofocar un poco, físicamente tenés que estar bien.

P: ¿Ssentís que el personaje se asemeja en algunas cosas a vos?

-Yo creo que sí; tiene un par de similitudes como este concepto de amistad, junto con Alex y también Gloria y Melman. Ellos son muy amigos y son inseparables, pero su sueño de estar en su hábitat lo lleva a potenciar su inocencia y mandarse. Y los otros lo terminan siguiendo porque es su amigo. Él quiere que lo sigan, pero sino lo siguen se va a ir igual. Y en eso yo me siento identificado, porque siempre busco estar cómodo y sentir libertad en todo lugar donde esté.

Gaston vietto Foto. Gustavo Fidanza

P: Seguramente viste la película muchas veces. ¿Qué sentís de ser ahora vos parte de la historia?

-Nunca pensé que me iba a tocar realizar este personaje de la película. No imaginé que se iba a hacer acá a ese nivel, porque se ha hecho esta producción en otros países como México, Inglaterra, Italia, España. Y nosotros lo readaptamos en la Argentina.

P: Con tu corta edad, tenés una experiencia artística a nivel internacional. Sin ir más lejos, tu paso por la tira Soy Luna. ¿Cómo se dio todo eso?

-Tuve mucha suerte y obvio que hay que saber acompañar a esa suerte. Pero fui afortunado de poder trabajar con gente muy capacitada, que me han dado el espacio, el tiempo y las herramientas para poder prepararme siempre para nuevos desafíos. En el caso de Soy Luna, me tocó a mí un personaje que era Pedro y tuve que aprender a patinar y a tocar la batería. Son esos permisos que uno se da como actor, el tener que saber todo y no saber nada a la vez. Uno tiene que vivir como esa persona y personaje para poder sentirlo también así. Tuve mucha suerte de poder hacer varias cosas parecidas y diferentes a la vez, siempre con la música de por medio, y de poder encontrar versatilidad en mis personajes.

P: Si tenés que realizar un video musical feat ¿Con quién sería?

-Con mi gran amigo Ruggero Pasquarelli que va a sacar un tema. Es un italiano que estuvo conmigo en Soy Luna, canta como los dioses y prontito va a sacar su primer single. Es un amigo que respeto y admiro mucho. Y sino con Cae, a Cae le caigo (risas).

Las funciones serán todos los sábados y domingos a las 17:00 y, en vacaciones de invierno, de martes a domingos a las 15:00 y 17:00, en el Teatro Lola Membrives, Av. Corrientes 1280.