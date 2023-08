Georgina Barbarossa contó que se puso un chip íntimo

"Me puse el chip. No los puedo besar porque me les abalanzo", bromeó la conductora de A la Barbarossa (Telefe) que seguido a eso agregó que se lo colocó el martes 1ro de agosto.

"Es para rejuvenecer, para revitalizar y no es solamente para el deseo sexual. Es una revitalización biológica. Me dolieron más las inyecciones que el chip. Hoy no se nota, pero es para el cerebro, para la piel y para todo", explicó Georgina para aclarar cómo funciona.

Con respecto a los motivos por los cuales decidió colocárselo, la conductora sentenció: "Yo soy una señora menopaúsica. Empecé con la menopausia a los 40 años, tuve menopausia precoz y me tuve que empezar a suplementar".

De esta manera, Barbarossa se sumó a otras celebridades como Carmen Barbieri, Cathy Fulop, Osvaldo Sabatini, Mónica Farro y Sergio Goycochea, entre otros, que visibilizan este novedoso método que consiste en un implante que va debajo de la piel y que suministra hormonas, con un uso principalmente en mujeres menopáusicas o post menopáusicas.

¿Para qué sirve el chip?

Principalmente aumenta el deseo sexual, brinda más facilidad para sacar masa muscular y acumular menos grasa. También mejora el pelo, piel y uñas.

Por todo esto es recomendado para usar durante la andropausia, ya que esa etapa implica una caída en los valores hormonales, pero es importante destacar que es apto para hombres y mujeres sin límites de edad ya que es un tratamiento “a medida”.

El paciente debe realizarse un exhaustivo análisis de sangre, donde se observarán los niveles de las hormonas y de vitaminas. En base a esos resultados se determinará la dosis a recibir y en caso necesario, se acompañará con comprimidos, para lograr valores normales y equilibrados.