Santiago, el ganador de los 15 millones en Los 8 escalones, reveló cuál es su sueño

“Una parte va a ser para poner un kiosco con unos amigos en la esquina del colegio donde hice la primaria, que es un emprendimiento que veníamos pensando hace un montón y que este envión ayuda”, expresó.

“La gran parte de lo restante va a ser para que mis viejos cubran algunas deudas que tienen, después de la pandemia cambiaron de laburo, en casa somos un montón y quiero colaborar con ellos que son gastronómicos, darles una mano y compartirlo con mis hermanos”, explicó más tarde Santiago.

Además de vivir con sus padres, Simari vive con sus tres hermanos más chicos, un perro y dos gatos: “Somos unos cuantos seres vivos ahí adentro”, precisó.

En una de sus participaciones en Los 8 escalones, el joven había expresado que su mayor sueño era ser presidente. En diálogo con el noticiero, comentó que actualmente está estudiando Ciencias Políticas en la Universidad de Buenos Aires y profundizó sobre sus aspiraciones a futuro.

“Es un sueño muy grande porque no depende únicamente de mí, de lo que yo haga, pero trato de trabajar, estudiar, formarme, prepararme para eso. Me encantaría hacerlo, es un anhelo muy grande pero no es un verso marketinero ni mucho menos. Esperemos que se dé, por supuesto”, sentenció.