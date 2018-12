“Con respecto a las noticias que circulan con mi nombre quiero decir que rechazo todo tipo de acoso o abuso sexual. ¡No he callado, ni callaré NUNCA!. Enfoquémonos en lo que está sucediendo. Mi corazón está con ustedes. ¡Qué se haga justicia!”, dejó en claro su postura.

“Darthés la acosaba y toqueteaba en escenas bajo las sábanas, además de darle esos besos con lengua ‘fuera de ficción’ en su intensidad, como los que sufrió Calu Rivero diez años después”, aseguró la periodista Laura Ufbal la semana pasada y reveló que el director Federico Palazzo renunció a ese trabajo luego de que se le hiciera imposible soportar este comportamiento del galán.

La producción de Culpable de Este amor es la misma que Dulce Amor (Telefé, 2012), cuando Calu Rivero denunció a Darthés por acoso y exceso de besos. Neyra regresó a su país natal tras la separación de Cernadas, con quien tiene un hijo, y desde entonces no volvió a nuestro pais.

La semana pasada salió a la luz sobre otra víctima de Darthés y Neyra contestó con una frase en las redes sociales que no se entendió del todo su postura: “Estoy en proceso, hay cosas para aprender y hay cosas que programar. Hay cosas que soy y no quiero ser.Hay cosas que aún no soy y quiero serlo. Hay cosas que soy y aún no sé, pero estoy buscando saber. Estoy en reconstrucción, pero he estado en demolición”, extrajo del texto de Ron Israel. Pero ahora no dejó dudas sobre las versiones.