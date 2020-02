Reynal - Sofovich

Y agregó: “Cuando yo trabajaba con el Ruso, con Sofovich, divino que lo adoro, que me enseñó un montón... Pero yo llegaba al estudio todos los días y el Ruso me decía '¿Y, nena, cogemos hoy?' Y yo tenía 20 años, para mí era muy fuerte escuchar eso”.

Sin embargo, la actriz que protagonizó ficciones como La peluquería de Don Mateo y Polémica en el Bar afirmó que halló la manera de frenar los comentarios fuera de lugar. "Ay, Gerardo, para mí sos como un padre", confesó que argumentaba para frenar las intenciones de quién fuera su jefe.

Pese a describir este proceder y asedio diario, Reynal consideró que nunca se sintió acosada porque sabía cómo lidiar con un entorno. “Gracias a Dios yo crecí en un matriarcado; éramos muchas mujeres en mi casa y me enseñaron desde muy chica a decir que 'no' y a entrenar mi sexto sentido", relató.

De esta manera, la modelo relató una historia de su infancia en la que logró evitar una situación que podría haber sido traumática: “Cuando tenía 8 años una vez fui a jugar a las escondidas con mis primos en el campo, todos teníamos edades parecidas; y cuando ellos se fueron a esconder y yo me quedé sola, se me acercó un peón que era mucho más grande que yo y me quiso besar. Yo salí corriendo inmediatamente y me pude escapar"”.

Asimismo, Reynal describió las obscenidades que padeció cuando trabajó en la televisión: “En ese momento los hombres hablaban de esa manera y no significaba necesariamente que quisiera decir 'eso'". Un relato que Moria Casán no tardó en respaldar: “Estaba tan naturalizado como 'qué hacemos, tomamos mate o cogemos?' Era un dicho más”.

