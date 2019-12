Todo comenzó el pasado viernes cuando la muchacha que se hizo famosa a partir de su fugaz vínculo con Robbie Williams y que logró coronarse en las últimas elecciones, como diputada de Santa Fe, juró formalmente.

"Prometo defender la vida en las diferentes etapas", anunció quien se hizo famosa por su militancia en contra del aborto. Claro que no fueron sus argumentos, si no la imagen que aprovechó el conductor de Intrusos para mofarse de ella.

‘¡Polonia, allá vamos!’, twitteó Rial, haciendo una analogía del brazo extendido de la joven, con el reconocido saludo nazi. De todos, modos, la comparación de Granata con Adolfo Hitler, no demoró en ser desactivada por la propia protagonista.

¿Fue por petisa?

"Yo soy petisa y la Constitución estaba en un atril. Todos juraban con la mano hacia arriba y obviamente salieron a poner fotos de Hitler con la mía", admitió la afectada. No conforme con su explicación, la flamante legisladora no dio margen a dobleces y fue directa al grano. "Nuestro amigo Rial fue uno de los que se burló de eso. Imaginate si yo me burlara y hablara de él. No me podían ver feliz jurando y me comparaba con este ser Nefasto", admitió para continuar con su análisis. "Piensan que soy de derecha y facha", comentó.

De todos modos, la repercusión de su imagen significó todo tipo de comentarios y una catarata de críticas, tanto para la defensora de las dos vidas, como para el periodista de América.

En este sentido, Amalia se quejó por no poder disfrutar su especial momento en el Congreso.

"No podían permitirme mi felicidad por jurar. Estaba la Biblia católica, la Biblia evangélica y la Constitución y vos ponés la mano donde querés. Yo juré ante la Constitución porque más allá de que soy católica y cristiana, no voy a mezclar a Dios con la política. Me parece que no tiene nada que ver", reflexionó con el tono que la caracteriza.

Así y todo, Granata reconoció que no tiene pensado llevar el tema a la justicia. "La verdad es que ya no me quedan abogados, ¡y tengo cinco!", se excusó.

ADEMÁS:

Echaron a Milei de un programa de televisión por gritarle a una periodista

Ángel De Brito: "Pensé en ser padre, pero ahora no es el momento"

El trapero Coqee embistió y golpeó al youtuber Yao Cabrera