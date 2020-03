Gloria Carrá también se anima a ir a Bailando por un Sueño

Carrá quiere estar a la altura de un desafío que enfrentará por primera vez en su carrera y por eso ya está practicando las coreos con un coach personal. Este será su debut en el Bailando ya que en un par de oportunidades se lo habían ofrecido pero ella dijo que no. Y si de actrices se trata, parece ser que este año Tinelli quiere sumar nuevas caras y la apuntada es Viviana Saccone. La actriz está en teatro junto a Pepe Cibrian y en diálogo con Marcelo Polino no descartó sumarse al programa.

"Me parece que sos ideal para el Bailando. El miércoles me tengo que juntar con el Chato y Fede y tengo que llevar nombres y voy a proponer el tuyo. ¿Te gustaría?", fue la pregunta de Polino. "No lo sé, lo pensaría. No voy a decir que no porque en la vida uno nunca sabe y en nuestra carrera menos. Así que si me llaman lo pensaría", dijo abriendo la puerta.

ADEMÁS:

¿Hubo un touch and go entre Ricky Martin y Gabriela Sabatini?

Pampita le ganó la pulseada a su ex niñera en la Justicia