"Gracias a Dios está bien" la hija de Brenda Gandini y Gonzalo Heredia

El viernes por la noche, la obra Desnudos iba a dar el puntapié inicial de la temporada marplatense. Sin embargo, la producción decidió retrasar el estreno por una cuestión técnica y porque Alfonsina (2), la hijita menor de Gonzalo Heredia y Brenda Gandini tuvo un revés en su salud.

"La nena lleva cuatro días con una fiebre muy alta. Los papás están muy preocupados y de hecho no están ensayando porque Brenda no se separa de la nena. No es algo que revista una gravedad extrema, pero sí para estar cerca de la nena que tiene una fiebre que no le baja", contó Rodrigo Lussich.

Luciano Castro, compañero de elenco de Heredia y Gandini (también padres de Eloy), habló de lo sucedido y de la salud de la pequeña. "Vamos a estrenar el 26 de diciembre. Le pedimos perdón a la gente por la demora", aseguró el actor.