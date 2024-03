Graciela Alfano confesó sus romances con Macri, Maradona y Menem

Todo empezó cuando la nota giró sobre los años 90, a propósito del éxito de la biopic de Guillermo Coppola (Star +, con Juan Minujín), y habló de su vínculo con el expresidente Carlos Menem: "Son distintos, ambos tuvieron muy buenas performances. A Mauricio lo conocí acá en Punta del Este, que se acercó insistentemente", dijo. Y, tras cartón, lanzó como si fuera un hecho de público conocimiento algo que en en verdad reveló uno de los secretos mejor guardados de la farándula. "Tuvimos una relación que fue larga, como de unos siete años".

La panelista de Intrusos, Karina Iavícolli, rápida de reflejos, reparó en lo dicho y repreguntó: "No me dan las cuentas, ¿Siete años?". Alfano contestó sin ruborizarse: "Fue del 93 hasta el 2000. No se la fidelidad…". Y por si fuera poco, vino la segunda y potente bomba: "Era presidente de Boca, es más, cuando Maradona entra en Boca, ahí justo tuve una relación con Diego".

Ya muy suelta de palabra, Alfano a puro sincericidio afirmó: "La fidelidad no fue mi fuerte. Trataba de hacer lo humanamente posible para que los dos se lleven bien". Por si fuera poco, por más que señala que nunca fue a la quinta de Olivos, también oficializó un amor fugaz con el expresidente Carlos Menem: "A mucha gente se le fue la memoria. Yo tuve una relación con Carlos Menem. Nos veíamos en un barco. Yo lo conocí antes que fuera presidente, recuerden que mi exmarido (el empresario Enrique Capozolo y padre de sus dos hijos menores) fue secretario de turismo en el gobierno de Menem. Bueno, otra vez, la fidelidad nunca fue mi fuerte", contó sus secretos desde Punta del Este, donde vive con su nueva pareja, el empresario Carlos Bustin, ¡que debería estar atento!