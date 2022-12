Gran Hermano 2022: cuatro nominados y Thiago insiste con Romina

Captura de pantalla 2022-12-15 a las 06.58.10.png

Así fue la votación

Marcos: 2 para Nacho y 1 para Daniela. “Las actitudes que tiene Nacho no me gustan, y el otro voto va para Daniela, porque no tengo tanta afinidad”.

Maxi: 2 para Julieta y 1 para Romina. “A Julieta es por estrategia, y a Romina por el mismo motivo, estrategia, para tratar de no quedar yo en primera instancia”.

Alexis: 2 para Romina y 1 para Nacho. “A Romina, es por estrategia, me gustaría que esté en placa, y a Nacho por el mismo motivo. Ahora con el liderazgo de Thiago, calculo que van a querer ponerme en placa a mí o a Maxi, y a la novia de Thiago por ende quiero que estas dos personas acompañen la placa para que se choquen y se divida un poco la gente”.

Julieta: 2 para Alexis y 1 para Maxi. “A los dos se los voy a dar por la misma razón, porque son de las pocas personas que todavía no estuvieron en placa y me parece copado que estemos equilibrados”.

Daniela: 2 para Walter y 1 para Maxi. “Por afinidad, es con el menos tengo afinidad en este momento. Y a Maxi por una cuestión de por juego y porque nunca fueron a placa aún”.

Romina: 2 para Alexis y 1 para Maxi. “No tengo nada contra Alexis, pero bueno, hay que nominar. Con Maxi tampoco tengo un motivo, pero lo voto por afinidad”.

COTI.mp4 La polémica espontánea de Coti

Thiago: 2 para Romina y 1 para Coti. “No tengo un porqué, y a Coti, no tengo ningún motivo, pero con algunos tengo un poquito más de afinidad”.

Nacho: 2 para Daniela y 1 para Alexis. “Sabiendo que Thiago es el líder, mi estrategia es dividir votos a sus afinidades, entonces le voy a dar dos votos a Daniela y un voto a Alexis. Sobre todo con Alexis tengo la mejor relación, pero Thiago tiene que elegir a uno solo para salvar, va a tener que elegir entre ellos dos, si se me da la placa que yo pienso”.

Walter: 2 para Daniela y 1 para Maxi. “No tengo ningún motivo, sino que hay que nominar, entonces nomino a los que merecen estar nominados pero no por nada en especial.

Coti (nominación espontánea): 3 para Julieta y 2 para Daniela. “Creo que hay una posibilidad de que Alexis caiga en placa o yo también, y me gustaría que sea una placa floja porque considero que las chicas no tienen tanto apoyo”.