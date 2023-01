Gran Hermano 2022: Fulminante para todos y todas

Tras las bromas sobre su supuesto bronceado, el conductor aclaró que es de la escuela de Romina, que no toma sol desde los 18 años, "yo soy un vampiro, no tomo sol, me hace mal" explicó, despejando cualquier tipo de dudas.

Santiago del Moro les explicó a los jugadores de "Gran Hermano 2022" las reglas básicas de esta herramienta que puede definir el destino del juego, como ocurrió hace 16 años, cuando Marianela Mirra ganó la edición 2007 al hacerle la espontánea a Diego Leonardi.

"Tengo las reglas de la fulminante para que les quede más claro a ustedes y a la gente porque para este juego la fulminante es muy importante -explicó el conductor del reality- es como se dice en la jerga, la bala de plata que cada uno tiene como jugador. Porque esta fulminante tiene historia en este juego que todos conocemos".

Las 7 reglas de oro

Captura de pantalla 2023-01-18 a las 10.05.51.png Santiago del Moro en "Gran Hermano 2022"

Regla Nº1: Cada jugador podrá hacer uso de la nominación fulminante una sola vez durante su estadía en la casa.

Regla Nº2: La nominación fulminante envía a placa de manera directa a la persona elegida.

Regla Nº3: Quien haya usado la nominación espontánea, no podrá efectuar la nominación fulminante en la misma semana.

Regla Nº4: Al igual que sucede con la nominación espontánea, el líder de la semana mantiene su inmunidad.

Regla Nº5: El líder de la semana no podrá salvar al nominado por la fulminante.

Regla Nº6: En caso de que la fulminante haya sido efectuada, se les anunciará el nombre de la persona enviada a placa antes del proceso de nominación.

Regla Nº7: La placa estará compuesta por quien haya recibido la nominación fulminante y como mínimo, los cuatro participantes más votados.