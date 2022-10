Gran Hermano: conocé a cada uno de los participantes

Nacho, el primero

El joven madrileño, de 19 años, Juan Ignacio Castañares Puente vive en Argentina desde los cuatro años, es creador de contenidos digitales para redes y trabaja en una agencia de autos. Fue futbolista y jugó en Ferro, Comunicaciones y Racing. Es soltero. En su presentación contó “Mi papá conformó una pareja con otro hombre, al cual yo considero que es mi segundo papá”.

Lucila, la tora

“Tengo eso que no me puedo controlar, yo era adicta al sexo” dijo en su presentación Lucila Belén Villar, la joven de Berazategui que tiene tiene 28 años. Trabaja en una estética y es estudiante de programación neurolingüística del cuerpo. Está soltera.

Walter, el patriarca

Autodefinido como “el Alfa”, Walter Santiago tiene 60 años, es de Tigre y está divorciado. Entre el 2001 y el 2013 vivió en Miami. Se definió como "líder, muy calentón, muy rencoroso y tengo muchísima memoria, no me olvido de nada. Voy a ser el patriarca de las casa”. Compra, vende y repara autos de colección.

Mora, la misionera

De Posadas, Misiones, con 21 años llegó Mora Jabornisky. Sobre su estado sentimental comentó “Estoy en pareja con Sebastián y tenemos una relación abierta. No es poliamor, sino que él puede salir y estar con quien quiera y yo lo mismo. Él fue, probó y volvió a mí, eso me alimenta el ego”.

Maxi, el charlatán

El cordobés de 35 años, es oriundo de Córdoba, está divorciado y es propietario de un hostel. A manera de presentación dijo “Voy a ser el más charlatán y el más chamuyero de la casa”. Vivió en Brasil y México y sus tres pasiones son el fútbol, la playa y el calor.

Coty, juega con los hombres

La joven correntina de 20 años Constanza "Coty" Romero es influencer y está de novia. Se presentó a siete concursos de belleza y ganó todos, también viajo a Estados Unidos representando a la Argentina y ganó. Sobre cómo piensa jugar en Gran Hermano dijo “Mi estrategia es jugar con los hombres, que se peleen entre ellos y generar rivalidad. Les voy a demostrar que esta vez va a ganar una mujer”. Actualmente estudia kinesiología

Agustín, el amante de las MILF

“Voy a convertirme en el mejor jugador de la historia de Gran Hermano. Si para ganar, tengo que generar conflicto, lo voy a hacer” confesó en su presentación Agustín Guardis. El joven analista político de La Plata, tiene 25 años y actualmente está desempleado. Es soltero.

María Laura, la futbolista

Con 41 años, María Laura Álvarez se crió en Catamarca y actualmente vive en Paraná. Tiene una hija de 9 años, que tiene dos mamás. “A mi nueva novia la conocí jugando al fútbol, y era la pareja del entrenador. Después de eso me sacó del equipo”, contó orgullosamente entre risas.

Tomás, el musculoso

El rosarino de 21 años Tomás Holder está de novio y estudia administración de empresas. Con mucha presencia en redes sociales, reconoce que es muy competitivo y que no le gustan ni el desorden ni la suciedad. “Adentro de la casa, ni loco pierdo la cabeza por una mina. Entro a jugar y a ganar. No creo en nada ni en nadie que no sea yo”.