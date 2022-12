Gran Hermano 2022: la sorpresa de Daniela con la espontánea de Coti

Embed

Al ver el video con el resumen de la nominación espontánea de Constanza Romero, Daniela manifestó su decepción “No lo puedo creer, es para aplaudirla, jugó… Me parece excelente jugadora, pero como persona, no la conozco” aseguró.

Daniela -la ultima eliminada de "Gran Hermano 2022" por el 73,29 % de los votos- reconoció que dudó mucho antes de comenzar la relación con Thiago porque tenía prejuicios con respecto a la edad del muchacho y no quería exponerse, pero reconoció que se había enganchado más que él en una romance que no iba a sobrevivir fuera de la casa. "Al engancharme con Thiago, se me fue todo el juego de lado, y solo empecé a estar con él, realmente creía que tenía contención con él" confesó.

"Pestañela" se enteró en el estudio que Thiago había hablado despectivamente de ella con el resto de los participantes. la joven, con sus clásicas lágrimas en los ojos- reconoció “Evidentemente, me equivoqué. Nosotros hablábamos, pero él no me decía las cosas así. Me decía otra cosa. O me lo dibujaba de otra manera diciéndome que estábamos bien, que le gustaba estar conmigo...No me decía tampoco que era pesada”.

D y T.jpeg La fogosa relación de Daniela y Tiago dentro de la casa de "Gran Hermano 2022"

Santiago del Moro le contó a Daniela que "La queja de Thiago siempre fue que eras demasiado invasiva, que estabas todo el tiempo arriba suyo, que llorabas mucho...Y en un momento también empieza a hablar y dice que ojalá que entre alguien que a vos te guste así te sacaba de encima” a lo que la joven reflexionó “Si hubiera sido sincero desde el primer momento yo no lo presionaba tanto. De hecho, yo sentía que tenía presión de él hacia mí. Cuando voy a hablar le digo "Thiago, me está pasando esto, esto y esto con vos. Contame que te pasa conmigo y vemos qué hacemos".

Thiago y Daniela.jpeg

“¿Sabés lo que pasó con Thiago?" dio su punto de vista Daniela "El primer mes y medio, estuvo atrás mío. Me abrazaba, me buscaba, me decía piropos...Quería que estuviera con él y yo le decía que no por la diferencia de edad, porque se iba a ver feo...Yo no quería saber nada. No quería tener tampoco algo por calentura para cagarla. Por eso le decía que no” dijo con la voz entrecortada.