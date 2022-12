Gran Hermano 2022: Camila Lattanzio y su carrera como cantante

En el caso de la joven pianista de Ituzaingó, se conoció su pasado musical como cantante de cumbia. Hace un año publicó en su canal de YouTube el video "Bien Rico", Camii Lattanzio -su nombre artístico- donde da muestras de sus aptitudes para este género popular.

“Yo vengo a revolucionar la casa de Gran Hermano” dijo la rubia participante en el video de presentación que se vió previo a ingreso a la casa. En él detalló que es pianista, que toca hace 12 años música clásica, pero que en cuarentena entendió que eso no era lo suyo “A mí me gusta cantar cumbia” y dejó a Wolfgang Amadeus Mozart y Franz Schubert de lado.

De Camila Lattanzio aun es poco lo que se sabe, tiene una hermana gemela llamada María Florencia -arquera de la primera división del fútbol femenino- hace unos meses falleció su padre por lo que se hizo cargo de la agencia de autos familiar -con más de 25 años de trayectoria-. Tiene un chancho llamado Thor como mascota y contó de su obsesion por la limpieza, que la hace bañarse hasta cuatro veces por día. “Entro para demostrar la persona que soy, no voy en busca de nadie, no voy a hacer amigos, voy a mostrar lo que es Cami Lattanzio” sexplicó en su presentación.

En su ingreso, los participantes "Gran Hermano 2022" quisieron saber todo de ella, mientras que Romina y Alfa funcionaron como los anfitriones y la acompañaron a acomodarse en la habitación y mientras Walter Santiago le llevaba la valija ironizó “Te estábamos esperando, las chicas están felices”.

Camila se muestra extrovertida y no para de hablar desde que entró a la casa de "Gran Hermano 2022", se mostró risueña y entusiasmada por la convivencia con sus nuevos compañeras, que no pararon de criticarla por su aspecto, su pelo y hasta porque no aparentaba la edad que decía tener. Cuando ingresó, la joven pianista expresó “Quiero ver la casa, chicos, estoy muy emocionada”, momento que fue aprovechao por Coti, Daniela y Julieta para susurrarse “Parece de más años, de 26″.

315681696_1612754892508943_2777652836278603403_n.jpg Camila y su gemela María Fernanda

Mientras Camila Lattanzio insiste en que tiene 21 años -en las redes también sospechan de que tiene mas edad de la que declara-, y se muestra fanática de la cumbia y con ganas de interpretarla, hasta el año pasado continuaba dando clases de piano, teoría musical y preparaba alumnos para el ingreso al conservatorio.

Cami intenta conseguir rapidamente la aprobación del resto de la casa, y en una charla a solas con Daniela -en la que se referían a Thiago- la aconsejó “Vos tenés 26 años y te juro que lo podés manejar al chabón” y agregó "Pero como todo, lo tenés tan cerca que uno recién lo ve cuando se aleja. Vos si tomás distancia, después lo tenés a él atrás tuyo, pero es tomar distancia aunque no quieras, una semana”, pero la respuesta de "Pestañela" fue tajante “Es un pibe sufrido, y no quiero que sufra más”.