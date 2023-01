Gran Hermano 2022: se reveló el secreto escondido dentro de la valija

Embed

Santiago del Moro ingresó a la casa de "Gran Hermano 2022" y le pidió a Maxi, líder de la semana, que busque la llave en el box de intercambio para poder abrir el candado y develar el misterio que mantuvo el misterio, para los jugadores y el público, durante una semana.

"Esto va a cambar el juego, va a cambiar todo" les anticipó el conductor del reality a los participantes, "A partir de este momento, queda habilitada la nominación fulminante" leyó Maximiliano el breve comunicado de Gran Hermano, por lo que el presentador del reality se encargó de dar los detalles de la nueva herramienta que posee el juego.

Captura de pantalla 2023-01-17 a las 08.35.59.png Gran Hermano habilitó la nominación fulminante

"Escuchen" les detalló Santiago del Moro "cada jugador podrá hacer uso de la nominación fulminante una sola vez durante su estadía a placa. Envía a placa de manera directa a la persona que elige la persona que la efectúa. Al igual que con la espontánea, el líder de la semana mantiene su inmunidad" una vez dicho esto, los saludó a los participantes y abandonó la casa, dejándolos con su rutina nocturna habitual.

La novela de Daniela

La relación de Thiago con Daniela fue tema de la charla en la Gala de "Gran Hermano 2022" "Me siento bien con ella y la esperaré. Porque arreglamos muy bien, tenemos una relación que fue muy linda. Ella es más grande que yo pero siento que nos identificamos mucho. Me gusta estar con ella y tenerla como compañera" explicó el participante recién eliminado de la casa.

Luego agregó: "No sentí que ella se hubiera acercado a mí para aprovecharse. Todo el tiempo en la casa me lo decían, pero me di cuenta de que realmente no fue así. Yo no pensaba que me estuviera usando, pero cuando me decían eso, un poco me alejaba".

Santiago del Moro le consultó sobre por qué no se apoyó en su dura historia de vida para generar mayor empatía en el público y Thiago le respondió muy seguro "Sí, necesito la plata, pero tampoco tanto. Porque con lo que tengo, me puedo arreglar. Obvio, uno siempre quiere más, pero no servía contar mi historia, no quería hacerme la víctima ni nada de eso" explicó su estrategia dentro de la casa.

"Gran Hermano me cambió la vida en muchas cosas. Ahora puedo ayudar a mis hermanos, me puedo comprar lo que quiera: si quiero unas zapatillas, tengo para comprármelas y no tengo que estar matándome laburando 12, 15 horas, que me paguen moneditas... También me abrió la cabeza. Antes me decían de irme de mi casa, alquilar algo, y yo respondía: ‘Ni loco’, por mis hermanos. Pero ahora sé que ellos pueden sobrevivir sin mí, y me decidí a irme, a vivir un tiempo solo, salir adelante. Me iría a vivir con Daniela" adelantó sus proyectos para el futuro inmediato Thiago Medina.