Gran Hermano 2022: seis nominados y una pregunta ¿Thiago salvará a Romina?

Este jueves, uno de ellos será salvado por Thiago, el ganador del juego del líder del martes, que le otorgó inmunidad para las nominaciones de hoy y que además sigue siendo el único integrante de la casa que nunca recibió un voto en contra por parte de sus compañeros.

La duda que se presenta es saber si Thiago volverá a salvar a Romina -como hizo hace 2 semanas-, ya que sus 2 primeros votos fueron para la exdiputada que terminó liderando en la placa en la nominación final.

“Le doy dos puntos a Romina, no tengo ninguna cosa para decir y no sé a quién votar. Y uno para Walter porque tuvimos chocando últimamente y no me gusta que hable por la espalda” dijo Thiago a la hora de entrar al confesionario para las nominaciones.

La espontánea de Julieta

Julieta Poggio entró decidida al confesionario y se alegro al saber que podía hacer la nominación espontánea “Los primeros tres votos se los voy a dar a Maxi, siento que recién cuando se quedó Dani no le gustó para nada. Lo siento medio aislado del grupo, con baja energía, la verdad es que es una persona que no me dolería que se vaya en este momento” justificó la modelo de Villa Devoto.

Luego de un mínimo respiro, "Disney" dio el segundo de sus votos “El que sigue se lo voy a dar a Agustín, porque la verdad ya me tiene bastante cansadita el papel de estratega, que me quiera todo el tiempo venir a dar miedo y que me diga "la próxima sos vos, la semana que viene te toca", y así con todos porque trata de llenarle la cabeza a todos… No me gusta ese juego porque me tiene cansada, la verdad. No me gustan esas actitudes que tiene” terminó su descargo.