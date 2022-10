Gran Hermano 2022: Tomás Holder, un participante polémico

Uno de los comentarios que más polémica generó en las redes sociales ocurrió cuando Holder estaba hablando con su grupo de amigos, “Los monitos” -integrado por Martina, Juan y Nacho, mientras tomaban sol y charlaban de temas diversos. La conversación derivó en las mujeres que el influencer considera atractivas.

Tomás no viaja en colectivo

“Si la mina es buena y es un diez que me parece hermosa, pero me dice ‘Tomi, te voy a buscar en colectivo y nos vamos para tal lado’, yo no me subo a un colectivo porque no me gusta, prefiero ir a pie”, comentó Tomás y agregó “para mí pasa de un diez a… no sé, un ocho, sigue siendo linda… pero no tiene plata”.

“O a un dos quizás pasa”, añadió. Este comentario llamó la atención de sus compañeros de grupo. “Ya está, no la quieras alegrar", le dijo Juan.

La confesión de un delito

A pesar de que ya hay tres seleccionados -Tomás Holder, Marcos Ginocchio y Agustín Guardis- para enfrentarse este domingo a una posible eliminación, los fans del reality son quienes decidirán quien se queda y compite por el premio mayor o quien se va a su casa.

El rosarino, Tomás Holder, a pesar de estar muy cerca de la eliminación, reveló que había salido con una chica de 15 años mientras que él tenía 18.

Dicha confesión ocurrió cuando los participantes empezaron a charlar sobre sus experiencias sexuales con mujeres a las que les llevaban cierta diferencia de edad.

Primero, Tomás Holder contó que había estado con alguien mayor, y luego agregó que también había salido con una chica menor de edad. Pese a que ese hecho podría ser catalogado como un probable delito de estupro y de corrupción de menores (por la menor tenía 15 años), no pareció importarle al participante de la casa más famosa de la TV.