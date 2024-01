Gran Hermano 2023: doble gala de eliminación

La primera en abandonar la casa más famosa del mundo, por no conseguir los votos positivos para poder permanecer en el juego fue la joven estudiante de abogacía, que sólo obtuvo el 10,2 del favor del público.

Embed

Antes de cerrar la votación, Gran Hermano llamó a cada uno a los nominados con el objeto de que convencieran al público para seguir en el juego. La primera en pasar al confesionario fue -precisamente- Denisse. “Es mi primera vez hablándole a la gente, la verdad es que estoy nerviosa”.

“También estoy agradecida de haber llegado hasta donde llegué. Quiero que me apoyen, me quiero quedar. Sé que también estuve medio apagada en estos meses, pero si me quedo prometo darlo todo, dar lo mejor de mí. A veces, estar acá adentro te produce algunas inseguridades que tenés que sobrellevar y no es tan fácil. Pero quiero jugar, me quiero quedar. A los que me votaron, gracias, los quiero mucho. Y espero que me sigan apoyando”, agregó la joven chubutense.

Embed

Luego fue el turno de Sabrina, que expresó: “Quiero pedirle a toda mi gente que me apoye, que me banque, a mi comunidad, a toda la gente que está conociendo un poquito de mí, que apuesten y me den una oportunidad para seguir acá. Sabrina al 9009. Les prometo que me voy a volver a encender, que voy a volver a brillar. Que me apagué un poco, pero lo voy a dar todo. Me voy a divertir, voy a volver a hacer personajes con Emma. La gente que me conoce afuera sabe que tengo un montón de facetas que todavía me falta mostrar acá”.

image.png

Por su parte, Alan -el segundo eliminado del reality- “Siento que últimamente no estoy mostrando mi mejor versión, tuve días muy complicados. Siempre trato de meterle para adelante, acordarme de mi familia y todos los que me están mirando y me están apoyando. Tengo mucho para dar todavía, por más de que me haya apagado un poco, me falta mucho por demostrar. Si no se da, no se da. Pero siento que tengo mucho para jugar. No activé mucho en los últimos días, pero me quiero quedar todavía” expresó algo dubitativo.

image.png

Bautista fue el último en pasar al confesionario para pedir el apoyo popular “A los que quizás piensen que el voto les da igual, o les da pereza hacerlo, les pido que por favor que lo hagan, esos votos hacen la diferencia. Así que si me están escuchando esto y están en la duda, háganlo. Me quiero quedar más tiempo en la casa. Si bien hasta ahora fui muy fiel a mi mismo, siento que tengo mucho para dar, que van a venir situaciones para mostrar quién soy. Si están para ayudarme, estoy muy agradecido” dijo con total tranquilidad.

image.png

Pasada la medianoche, Santiago del Moro recibió el sobre con la votación del público de manos de la escribana, mientras Sabrina y Alan esperaban la decisión final tomados de la mano.