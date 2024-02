Gran Hermano 2023: Gala de Nominación con seis jugadores en placa

image.png

Nicolás Grosman, el líder semana de la cada, tendrá la posibilidad de modificar la placa en la noche de hoy, aunque estará limitado y no podrá sacar de la placa ni a Furia ni a Isabel, debido a que Gran Hermano se lo prohibió en las sanciones que les impuso a las participantes.

Los Votos de Gala de Nominación

Catalina: 2 para Agostina “Me duele un poco, no es que no la queremos, pero no me gustó su recibo. Me parece falsa, y si cambió en algo, lo lamento, pero no me gusta su junta con Lisandro” y 1 para Lisandro “Prometí que voy a intentarlo sacar. Me parece soberbio en un montón de cosas. Me gustaría que se pueda ir para que la casa esté más tranquila” explicó Cata su votación.

Zoé: 2 para Martín y 1 para Lisandro “Está Nicolás de líder, quiero que uno de los dos vaya a placa” argumentó la Barbie de la casa.

Nicolás: 2 para Joel “Lo tengo muy diferente a antes de que se vaya de la casa. No hablé mucho tampoco, por ahí me genera sentimientos distintos” y 1 para Virginia “Es porque quiero ver cómo queda la placa, quiénes entran y no, también estoy pensando en mañana” expresó.

Federico: 2 para Bautista “Los motivos son que estratégicamente pienso, necesito y quiero que vaya a placa uno de los Bros, o como se denominan ellos” y 1 para Agostina “Me gustaría quede en placa, también estratégicamente, quiero verla en un hipotético enfrentamiento con Juliana, no es por afinidad” sentenció Manzana.

Virginia: 2 para Lisandro “Mis motivos son que en realidad quisiera que la final sea de mujeres, que tenga la mayor cantidad” y 1 para Bautista “El segundo es para Bauti por lo mismo, la verdad es que me llevo bien con todos. Pero vamos las mujeres, es un GH con mujeres muy fuertes” se justificó la comediante.

Bautista: 2 para Virginia “Personalmente me cae bien, pero bueno, pensando en la semana vi a dónde quiero que se dirijan los votos y terminé en este lado” y 1 para Catalina “Genera mucha fricción y cizaña, no me gusta, entiendo que la gente la entró para eso” expresó sobre voto para Cata.

Rosina: 2 para Agostina “No me genera confianza en la casa ni a nivel juego” y 1 para Martín “Porque quiero ver cómo queda conformada la placa y porque el líder es Nico”, finalizó la joven uruguaya.

Emmanuel: 2 para Bautista “Es por estrategia, no tengo más que decir porque nos llevamos bien” y 1 para Lisandro “No nos llevamos bien, me parece un falso toque” peluquero sobre sus nominaciones.

Lisandro: 2 para Joel y 1 para Catalina "Siento que ellos están con acercamientos a personas con quienes antes no lo tenían. Sé que tienen información pero prefiero seguir mi corazón”.

Agostina: 2 para Bautista y 1 para Martín “Son las dos personas con que menos me llevo” expresó la expolicía.

Martín: 2 para Joel y 1 para Virginia “Ambos votos son por la misma razón. Lo estuve armando en mi cabeza, una posible placa, viendo cómo cada persona va a votar. Puede haber margen de error” argumentó el Chino.

Joel: 2 para Bautista y 1 para Lisandro “Me puse a pensar en una persona que Nico pueda llegar a bajar antes que a Lisandro, que es mi segundo voto. Quería que haya otro punto para que piense mejor a quién bajar”.