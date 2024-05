Gran Hermano 2023: Gastón Trezeguet reveló qué tenía escrito cuando entró a la casa

De esta manera, en el primer “Congelados” quienes entraron fueron Sol Pérez y Gastón Trezeguet, quien dejó un anillo. Recorrieron la casa de punta a punta y hasta jugaron en la habitación.

“Brindamos por ustedes que se tienen quedar quietitos”, dijo la panelista, mientras que el histórico exparticipante, reveló: “A mí me gustaría jugar con un par, eh. Me dan unas ganas”.

El segundo turno fue para Laura Ubfal y Ceferino Reato, habituales “rivales” en el panel de Telefe, pero que en esta oportunidad tuvieron un divertido recorrido por la casa más famosa del país.

Gastón Trezeguet contó qué tenía escrito en su mano al ingresar a GH

En la emisión de A la Barbarossa (Telefe) de este miércoles, el panelista fue consultado por sus compañeros por su entrada a la casa más famosa del país. “Viste que te pregunté si te escribiste en la mano, guacho”, le comentó la conductora del ciclo Georgina Barbarossa. Esto avivó la curiosidad del panel, por lo que Noelia Antonelli le consultó: “¿Tenías algo escrito en la mano?”.

Gastón le hizo frente y dejó en claro que no se trataba de ninguna estrategia para favorecer a los participantes. “No, una boludez, igual me encanta que especulen. Pero no tenía nada en la mano, nada había. Era un garabato mal borrado. Eran marcas que tenía anotadas”, reveló el exparticipante del reality de Telefe.

“Yo sé hacer un complot, no soy Los Bros”, sentenció, quien no dudó en lanzar un tenaz palito contra el grupo integrando por Bautista Mascia, Martín Ku y Nicolás Grosman.