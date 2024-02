Gran Hermano 2023: Isabel entró a la casa y ya fue sancionada

Santiago del Moro le manifestó su enojo a los jugadores y les anticipó que sería propio el dueño de casa el encargado de informar las novedades.

Embed

En la noche del martes 27 de febrero, el conductor del reality más famoso del mundo le anticipó a participante más longeva de esta edición, que “no es expulsada porque no fue advertida previamente”.

“Acá Isabel sabe que está cruzando un límite que le puede costar muy caro” explicó Santiago del Moro antes de mostrar un video con las imágenes en donde se ve a la jugadora más veterana de la casa, dialogando plácidamente con Lisandro Navarro y Martín Ku en el patio de la casa.

image.png

Ante el comentario de Licha “Te veo rara”, Isabel lo sorprendió con la respuesta “No estoy rara. Alejate de la cocina. Acordate de la película "No todo es lo que parece", pero usá la cabeza" a lo que luego agregó "Por favor te lo pido. Es un mensaje”.

Unos segundos despues de sus dichos, la sommelier platense le pidió al asesor financiero que la mire, para poder gesticular lo que quería decir “Mili” (por la novia de Lisandro). Rápidamente, Lisandro se dio cuenta de Isabel podía estar violando las reglas impuestas para los jugadores que reingresaron “No te metas en quilombos. Vos no hagas nada, por las dudas. Hay mucha de la info que tenés vos es un arma de doble filo” le dijo a su compañera.

Embed

Después de su charla con Licha, la producción de "Gran Hermano 2023" la producción adjuntó el video del diálogo entre Juliana Scaglione y Catatalina Gorostidi, en el que la blonda veterana aseguró que se había peleado con la pediatra cuando estaban fuera de la casa.

Finalmente, Santiago del Moro explicó la decisión tomada por Gran Hermano con las siguientes palabras “Dos cosas, "Nos peleamos" es algo que puede salir inconscientemente, no todo es lo mismo. Lo que es grave es lo que dice en su charla con Lisandro y el Chino. Licha trata de salvarla, por eso no va a ligar. "No todo es lo que parece" es ella que está jugando con el otro grupo -el de Furia- y ella quiere hacerle entender que sigue siendo su amiga, no está todo mal”. Luego de esta introducción, el conductor continuó “Ella rompió un código tremendo. No es echada porque no tiene una sanción previa, pero lo que hizo fue grave y va a tener una sanción grave porque es una estafa al juego”.

image.png

Según lo que determinó Gran Hermano, la sanción para Isabel de Negri -que generó un debate entre los jugadores-, fue quedar nominada en la placa del próximo domingo 3 de marzo, no poder votar en la Gala de Nominaciones y no podrá ser salvada por el líder de la semana.