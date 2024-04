Gran Hermano 2023: la nueva placa viene con sorpresas

Menos de 24 horas le duró la inmunidad a Emma por haber ganado el juego del liderazgo semanal, porque con la fulminante perdió todos los beneficios y quedó automáticamente nominado, tal cual se lo comunicó el Big Brother local.

Ante la fulminante al peluquero cordobés, Manzana quedó como el encargado de elegir a quién bajar y quién subir de la Placa de Nominados durante la noche de hoy, el jueves 11 de abril.

Vale la pena recordar que este domingo la votación del público es en positivo, por lo que cada voto que se haga, favorece al participante elegido.

Los votos

Coty: 2 para Virginia “Los primeros votos son para Virginia, quiero que Manzana la salve” y 1 para Nicolás "No creo que reciba votos, ojalá que no, es para que no sumen más y caiga Virginia”.

Damián: 2 para Martín "es una persona fuerte y puede hacer fuerza para que se vaya otra persona” y 1 para Bautista "porque simplemente forma parte del grupo de Martín y puede hacer palanca”

Zoé: 2 para Martín “Es por estrategia, creo que es una persona fuerte, considera que puede ayudar mucho en la placa” -este voto anulado por complot- y 1 para Damián “Desconfío de él en el juego”.

Florencia -Nominación fulminante-: Emmanuel "No es nada personal, es puramente por juego. La casa va para un lado y fue medio algo impulsivo" además agregó "Igualmente insisto en que la convivencia con él es difícil. Te cag... de risa pero tiene sus días, se levanta bien o se levanta mal, por eso es mi fulminante, aunque en principal es por estrategia".

Virginia: 2 para Martín “Es por estrategia, una placa con personajes fuertes y nada más” -este voto anulado por complot- y 1 para Juliana.

Paloma: 2 para Damián “No conecto con él, no me termina de cerrar” y 1 para Juliana “Pienso que como está Emmanuel en placa se pueden equiparar los votos”.

Emmanuel: 2 para Mauro “No le creo nada y no me gusta el juego que hace, está todo el día en la cama teniendo sexo” y 1 para Paloma “Siento que no cumple ninguna función en la casa y es bastante falsa”.

Juliana: 2 para Martín “A ella es por juego y lo de Martín es porque creo que me hizo una emboscada. Lo perdoné por ser del Imperio, pero me parece que eso volvió” -este voto anulado por complot- y 1 para Constanza.

Nicolás: 2 para Constanza “Sé que es una buena jugadora, me interesaría saber qué pasa en la placa” y 1 para Damián “Porque creo que podría llegar a entrar”.

Bautista: 2 para Damián “Le doy dos votos porque siento que va a ser una placa de nuevos” y 1 para Darío “Por lo mismo, leer qué pasa”

Darío: 2 para Martín y 1 para Nicolás “Se barajó de nuevo a último momento y es por estrategia pura”.

Federico: 2 para Constanza “Pretendo armar una jugada en base a estos votos. Los primeros dos son para Constanza porque necesito que esté, es una persona fuerte y la necesito” y 1 para Martín “Porque creo que va a estar y espero que esto ayude a que pase. Iba a votar a Juliana pero necesito a Coty en placa para ir en contra de ella”.

Martín -Nominación espontánea-: 3 para Juliana “La hice como mecanismo de defensa. Estuve muy atento a lo que fue la gala de eliminación. Vi que Juliana estaba cerca y fui rápido al tocar el timbre del confesionario” y 2 para Zoe “Mi idea en principio es armar una placa fuerte. Que Juliana y Zoe estén adentro. La casa tuvo ahora un reinicio y el liderazgo cambió todo. Esto ahora se fue a la basura y la placa es una incógnita”..

Mauricio: 2 para Paloma “Pienso que puede quedar nominada y quiero que se vaya Emmanuel, siento que puede hacerle fuerza porque salió temprano en las que estuvo” y 1 para Constanza “El siguiente voto es para Constanza por el hecho de que quiero ver cómo cayó su entrada a la casa”.