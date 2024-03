Gran Hermano 2023: noche de nominaciones en la nueva casa

Mauro D’Alessio, Darío Martínez Corti, Paloma Méndez, Damián Moya y Florencia Regidor -los nuevos jugadores del reality que conduce Santiago del Moro- no pudieron nominar ni ser nominados, como asi tampoco pudieron participar de la prueba del líder, al haber ingresado el lunes pasado.

Por su parte, Sabrina Cortez y Denisse González sí pudieron hacerlo, ya que su caso fue in reingreso al juego, gracias a los "Golden Tickets" o boletos dorados.

Embed

Todos los votos

Emmanuel: 2 para Isabel “La veo muy falsa, no entiendo a qué vino, me pareció muy raro su nuevo paso y no le creo nada, prefiero a la Isa de antes que era como más picante” y 1 para Sabrina “Más o menos por lo mismo y porque creo que juega con Isa a algo raro, no es como la Sabri de antes, no le entiendo nada a ninguna de las dos, me descolocan un poco” concluyó.

Joel: 2 para Bautista “Me molesta que siempre quiere quedar bien con todo el mundo y no se termina de definir nunca, no queda claro a quién quiere ni qué le gusta" y 1 para Martín “El siguiente voto se lo doy al Chino porque se lo debo, me viene votando hace mucho y es del grupo que me dejó afuera antes. Son deudas que tengo que cobrar” finalizó.

image.png

Nicolás: 2 para Joel “Es un poco por el repechaje, quiero mandar mis votos hacia ese lado, me decidió por las personas con las que baso mi afinidad” y 1 para Sabrina “Entró hace poco y todo bien con ella, pero son esos mis votos” justificó su elección.

Zoe: 2 para Isabel “La noto diferente y no le creo nada, vino como si fuese otra persona, y se le escapan comentarios, tiene mala vibra, mala energía” y 1 para Martín “Porque, de los que quedamos, es con quien menos afinidad tengo” finalizó.

Virginia: 2 para Martín “Es por juego y porque quiero que sea un Gran Hermano de mujeres, me llevo bien con todos acá” y 1 para Bautista “Según mi criterio, el Chino es uno de los más fuertes de acá. A Bauti es por lo mismo, es del mismo grupo” expresó la humorista.

image.png

Isabel: 2 para Sabrina “Me desilusionó, estuve triste ayer y hoy, esto ya viene de afuera y no sé por qué. Estuve mal por eso, ella es una persona que quiero mucho” y 1 para Joel “Por estrategia, lo quiero un montón y sé que no va a ir a placa, y si va, lo van a salvar” sentenció la sommelier.

Juliana: 2 para Sabrina “Pensé que venía como Isabel pero quiere picarla. La casa está en un momento de reinicio y estaría bueno que vengan con energía positiva. Se quedó con el pasado y sigue con esa pelea” y 1 para Bautista “Nunca lo nominé, tengo afinidad con muchos y siento que me falló en algunas cosas, que fue falso conmigo. Creo que darle un voto no afectará mucho, y si le afecta, esto es un juego y yo vine a jugar”.

Catalina: 2 para Bautista “No me gusta su juego, creo que llegó el momento de que se vaya yendo, no me copa el juego sucio que hace o que esté barriendo a las tres de la mañana para escuchar conversaciones ajenas” y 1 para Sabrina “No entiendo para qué entró. Quiere venir a pelearse con Furia, tira comentarios negativos, mala onda, y nadie le da cabida. Anda todo el tiempo con cara de traste” finalizó la santafesina.

Federico: 2 para Bautista “Pienso que no hay posibilidad de que lo salven si queda en placa” y 1 para Sabrina “La noto un poco rara conmigo, es más por afinidad, creo que está distinta y la verdad que no tuve la oportunidad de hablar bien con ella” expresó el músico tucumano.

Denisse: 2 para Sabrina “Estoy acá por la gente, prometí que iba a jugar y simulé una alianza con una persona, a los amigos hay que tenerlos cerca ya los enemigos más” y 1 para Federico “Le prometió algo al público y no le está cumpliendo” concluyó.

image.png

Sabrina: 2 para Catalina y 1 para Isabel “Las necesito en placa por estrategia, siento que son las personas con las que puedo competir porque se van a distribuir los votos” indicó.

Bautista: 2 para Virginia “No está muy claro dónde está parada y la siento como una amenaza” y 1 para Isabel “No entiendo mucho a qué vino a jugar” declaró Bauti sobre su elección.

Rosina: 2 para Isabel “No confío y siento que no es real el juego que hace” y 1 para Martín “Me costó más, pero en base a que Emma es el líder le voy a dar un punto a Martín” indicó.

Martín: 2 para Sabrina y 1 para Joel “Me gustaría reconocer a los 9 que llegamos a esta instancia, voy por las personas del repechaje y voto por afinidad”, argumentó el Chino en su elección.