Gran Hermano 2023: siguen los cambios, pero se confirmó el final

El gran ganador se conocerá el domingo 7 de julio, cuando el último participante abandone la casa más famosa de Argentina, mientras que el lunes 8 se realizará un programa especial -en el estudio mayor de Martinez- con entrevistas al ganador y los finalistas.

Bautista Mascia, Darío Martínez Corti, Emmanuel Vich, Juliana “Furia” Scaglione, Martín Ku, Nicolás Grosman y Virginia Demo son los participantes que aún continuan en carrera para consagrarse como el ganador de la actual edición de Gran Hermano.

Cuanto duró y quien ganó cada edición de Gran Hermano Argentina

Gran Hermano 1 (2001) - 112 días - Marcelo Corazza.

Gran Hermano 2 (2001) - 120 días - Roberto Parra.

Gran Hermano 3 (2002/03) - 124 días - Viviana Colmenero.

Gran Hermano 4 (2007) - 119 días - Marianela Mirra.

Gran Hermano Famosos (2007) - 81 días - Diego Leonardi.

Gran Hermano 5 (2007) - 116 días - Esteban Morais.

Gran Hermano 6 (2010/11) - 140 días - Cristian Urrizaga.

Gran Hermano 7 (2011/12) - 164 días - Rodrigo Fernández.

Gran Hermano 8 (2015) - 155 días -Francisco Delgado.

Gran Hermano 9 (2016) - 99 días - Luis Fabián Galesio.

Gran Hermano 10 (2022/23) - 161 días - Marcos Ginocchio.

Gran Hermano 11 (2023/14) - 209 días -

Para los siete participantes que continúan en la casa de "Gran Hermano 2023" la noche del lunes fue muy particular, ya que, mientras esperaban en el SUM para ver "The Truman Show" -la película de 1998- se llevaron la sorpresa del reingreso de los exjugadores aunque sin saber lo que van a hacer.

El filme protagonizado por Jim Carrey, Laura Linney y Ed Harris y dirigido por Peter Weir ("El año que vivimos en peligro" y "La Sociedad de los Poetas Muertos", entre otras) cuenta la historia de Truman Burbank, un bebé que es adoptado y criado por una corporación, transformando toda su vida en un show televisivo hasta que -finalmente- lo descubre y decide escapar.

Una curiosidad para la próxima Placa de Nominados es que será realizada por los ex jugadores del reality, los 22 participantes que fueron eliminados de la competencia, once lo hicieron ayer y los once restantes hoy, martes 4.

Bautista Mascia, Darío Martínez Corti, Emmanuel Vich, Juliana “Furia” Scaglione, Martín Ku, Nicolás Grosman y Virginia Demo vieron -sin audio- cómo Manzana -que también ingresó en un nuevo Congelados -, Lucía, Denisse, Zoe, Agostina, Carla, Isabel, Mauro, Hernán, Axel y Lisandro entraron en la casa y pasaron por el confesionario para emitir sus votos. Cada reingreso fue festejado a los gritos por los siete participantes encerrados en el SUM.

Hoy por la noche Joel, Rosina, Alan, Williams, Catalina, Florencia C, Sabrina, Paloma, Florencia R, Damián y Constanza harán lo propio y los resultados se conocerán el miércoles 5 de junio en la 24° Gala de Nominación.