Gran Hermano 2023: una placa a merced de la Furia

En la noche de hoy, jueves 8, Juliana Scaglione tendrá la oportunidad de sacar de placa a uno de los nominados y subir a otro de los participantes del reality. De esta manera Furia, deberá mostrar públicamente si su afinidad es mas fuerte por el Chino o por la expolicía, su antigua aliada.

Romina (invitada a la casa por 48 hs):

- votos negativos: 2 para Virginia “Es con quien menos hablé ya los otros chicos los noto distintos” y 1 para Federico “Es divino”, pero igual lo nominó.

- votos positivos: 2 para Rosina “Rosi me caía bien ya afuera. Es una divina, tiene una luz que me hizo acordar a las chicas" y 1 para Agostina "Con Agos al contrario, afuera no me gustaba mucho y acá me cayó de diez”.

Agostina: 2 para Rosina “Es por estrategia. Se está complicando un poco ya la votación. Quiero que esté en placa” y 1 para Virginia “Se queja de todo y si le hizo un chiste se lo toma a mal. No tengo ganas de soportarla”.

Emmanuel: 2 para Martín “Furia es el líder y quiero ver si lo salva o no. Ver qué onda ahí” y 1 para Bautista “Porque no fue mucho a placa y veo que está del lado de Martín”

Federico: 2 para Martín “Pienso que nuevamente, con estos dos votos, puede ir a placa” y 1 para Agostina “Hay cosas que quizás no me gustan de ella. Por ejemplo, decir que no lavamos los platos. Siento que está de más que diga eso en reiteradas ocasiones cuando no es así”.

Nicolás: 2 para Joel “Ya estamos en un punto en el que los votos valen cada vez más. Trato de cuidar a ciertas personas ya mí mismo. Sé que va a recibir votos” y 1 para Virginia “Es por el mismo motivo”.

Joel: 2 para Bautista “Nunca fue una placa negativa y lo veo muy chupamedias de Manzana, también de Furia. Va para todos lados” y 1 para Nicolás “Las placas en las que estuvo salió por el medio, también hubo un grito hacia él que me quedó en la cabeza. Se lleva bien con todo el mundo y creo que por algo le va así”.

Martín: 2 para Joel “Tengo la idea de conformar una placa. Joel capaz no sume votos, le quiero dar dos. Hay gente más asegurada y lo quiero sumar” y 1 para Virginia “El motivo es parecido. Quizás haya una placa parecida a la última y quiero dárselo para ver si queda”.

Juliana: 2 para Emmanuel “Ya vengo con el tema de Cata hace bastante. Traté de perdonarlo y comprenderlo, pero me di cuenta tarde, creo que es el momento para nominarlo. Sé que tengo probabilidades de que salga bien mi jugada” y 1 para Federico “Le doy mi otro voto a Manzana. Tuve una discusión zarpada. Considera que lo que pasó fue una traición. Hay 3 grupos en la casa y no forma parte de ninguno”.

Rosina: 2 para Agostina “Confío en que si cae en placa, Furia la va a salvar. Imagino una placa con todos hombres” y 1 para Emmanuel “Porque siento que no tiene intenciones genuinas”.

Lisandro: 2 para Joel “Los motivos son claros: afinidad y estrategia. Me llevé un chasco tratando de mejorar la relación y en la cena de nominados quiso sacar los trapitos al sol diciendo que quería que me vaya. Es inevitable no tomármelo personal” y 1 para Virginia “Creo que puede recibir votos del resto de la casa y quizás alguno de mis amigos queda afuera de la placa, pueden zafar”, concluyó Lisandro al nominar a Virginia.

Lucía: 2 para Lisandro “Está jugando mucho y siento que parte de la casa lo va a votar” y 1 para Agostina “Creo que Furia la puede salvar, pero también hay motivos de convivencia con los que no me siento cómodo, de limpieza y el cuarto”.

Virginia: 2 para Martín y 1 para Lisandro “Creo que ellos con su grupo son los únicos que no trataron de incluirme”.

Bautista: 2 para Virginia “Sé que se está adaptando, pero tiene una postura de queja y eso afecta energéticamente a la casa” y 1 para Emmanuel “El segundo voto es para Emmanuel. Un motivo parecido al anterior. Me llevo relativamente bien pero tiene muchas miradas, es algo intuitivo”.

Zoé: 2 para Agostina y 1 para Martín “Me parece que Furia puede tener a dos personas para salvar, puede ser alguno de ellos dos. También es un buen momento para que Martín vaya a placa, es una semana en la que no es líder”.