El ida y vuelta entre Nito Artaza y Cecilia Milone luego de su separación

Por ese motivo, la actriz decidió exponer sus sentimientos en primera persona desde sus redes sociales, donde concretamente habla del amor y el desamor.

"El amor no duele. Es casi perverso que esté tan instalado eso. Ese dolor que te destroza el corazón es el desamor, es la traición a tu amor o es la ausencia de un amor. Pero de ninguna manera es el amor que habita en tu corazón", comenzó recitando frente a la cámara.

Al tiempo que agregó: "¿A vos se ocurriría decir que alguien se murió de oxígeno? No, nunca dirías eso. Vos sabés perfectamente que te podés morir por falta de oxígeno".

Y concluyó remarcando a corazón abierto: "Con el amor, ocurre lo mismo. Eso que vos sentís, todo ese amor que sentís, o ese amor que te tienen, es lo único que te salva. No caigas en la trampa. Repetí conmigo fuerte y claro 'el amor no duele'... Te lo juro".

El descargo de Nito Artaza después de que Cecilia Milone hablara de su separación

“Vuelvo a decir porque por ahí dicen que yo me enojo. Lo único que me interesa es que Cecilia y yo sabemos que el distanciamiento no fue infidelidad o por alguna cuestión similar”, señaló el capocómico en un audio que le envió a Guido Záffora en Intrusos (América TV).

“En eso ella lo tiene en claro y yo también. Quizás la gente se sorprenda, pero es una cuestión existencial, de pareja y de convivencia, seguramente”, reflexionó Nito, quien negó así una infidelidad de su parte, tras rumores que lo vinculan a una bailarina de su staff.