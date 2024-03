Gran Hermano 2023: una placa con muchas caras nuevas

Hoy, jueves, los líderes de la semana, Martín Ku y Zoe Bogach, deberán decidir a quien sacan de placa y a que jugador nominan, generando la posibilidad de que pueda ser echado de la casa el próximo domingo 17 de marzo, en la Gala de Expulsión.

image.png

Los votos de los participantes:

Federico: 2 para Bautista “Más allá de la tregua con los originales, yo confronto con los Bros. Además ellos piensan que fulminé a Denisse. Que crean lo que quieran. Por desconfiar de mí le doy los dos votos” y 1 para Damián “Porque si bien tuve poca afinidad, me parece raro su juego, quiero que lo muestre más y lo quiero ver en placa”, finalizó el tucumano.

Virginia: 2 para Damián “No tengo motivos, pero con los nuevos es con quien menos me relacioné, es con quien menos tuve trato” y 1 para Bautista “Sigo con lo mío, le doy el segundo voto a Bautista porque sigo creyendo que es un grupo muy fuerte al cual él pertenece. Creo que habría que romper un poco a ese grupo”.

Mauricio: 2 para Catalina “Es una lástima porque podría disfrutar más de la casa, pero es impulsiva, contesta y pasa mucho tiempo criticando las cosas que hacemos, es muy agresiva y no va con la armonía del grupo . Es una lástima porque es una chica buena” y 1 para Rosina “Es por el simple hecho de que deja todo tirado, es increíble , el plato en el microondas. Pero es una fenómena y capaz que sea la única vez que la nomine”.

image.png

Catalina: 2 para Florencia R. “La casa es rara y no me cabe la gente nueva. Hoy decidió nominar en primer lugar a Florencia, que no me cae mal, pero no me interesa generar nuevos vínculos. No me gusta cómo juega, vio mucho Gran Hermano y quiere caernos bien a todos” y 1 para Bautista “En segundo lugar le doy un punto a Bautista porque es quien menos me dolería que se vaya de los originales. El liderazgo de Zoe y Martín quizás lo pueden sacar y meter a otro nuevo, es por juego”.

Dario: 2 para Florencia R. “No tengo mucho recorrido, estamos hace poco, pero mis primeros dos votos son para Florencia por cositas, modos, tanto para ella como para mi siguiente voto. Es por algunas actitudes que no me gustaron” y 1 para Damián “El otro voto es para Damián, tal vez es más acentuado en Florencia, pero arrancó con actitudes que no me gustaron. No hay más que eso”.

image.png

Denisse (en placa por nominación fulminante): 3 para Federico “Sabía que es probable que yo caiga en la placa y necesitaba votar a quien no van a ser sacados de la placa” y 2 para Damián “Los dos votos para Damián no son tan importantes para mí, pero elegí a uno de los nuevos porque no entiendo su juego. Me acerqué muchísimo, traté de descifrarlo, dijo que era introvertido pero al primer día hacía de todo”.

Martín: 2 para Florencia R. y 1 para Damián “Voto lo que creo que va a votar la casa. El primero es para Florencia y el segundo para Damián”.

Bautista: 2 para Darío y 1 para Florencia R. “Quizás peco de confiado pero voy a bancar a los que están desde el arranque. El voto para Darío es porque me parece que se mueve por favoritismos y es obvio. El segundo es para Florencia y por lo mismo, pero no los culpables. Entrar a esta casa así no debe ser fácil”.

image.png

Florencia R.: 2 para Bautista “Es por afinidad, es con quien menos hable, y le pongo muchas ganas pero capaz que la entrada de Denisse lo decayó” y 1 para Darío “Mi otro voto es para Darío porque tiene algunos comentarios que en lo personal no me gustan”.

Paloma: 2 para Darío “Es por afinidad, creo que por diferencia de edad no compartimos” y 1 para Damián “El otro es para Damián porque creo que le costó adaptarse a la casa y también por afinidad”, concluyó Paloma en el confesionario.

Joel: 2 para Emmanuel "Porque estoy desilusionado” "y me cuesta este voto porque es una persona que quiero” y 1 para Bautista “Creo que también va a sumar algunos votos. Puede estar en placa y si el Chino es líder quizás lo puede bajar, quiero ver si baja a Emma o a él”.

image.png

Damián: 2 para Mauro “Siento que es una persona que finge un personaje y no va a poder sostenerlo por mucho tiempo. Ya está saliendo a la luz lo que es” y 1 para Darío “A Darío por lo mismo. Me ignoró mucho, siento que va por donde le conviene, está perfecto, pero con otra gente es distinta”.

Nicolás: 2 para Damián y 1 para Darío “Uso el criterio por las personas que estamos acá hace más tiempo. Le doy los votos a Damián y Darío porque es la primera nominación con gente nueva y quiero ver”.

Rosina: 2 para Darío y 1 para Mauro “Son las personas con quien menos intercambio tuve esta semana. No los llegué a conocer tanto”, sostuvo la uruguaya en el confesionario.

image.png

Emmanuel: 2 para Bautista “Siento que ya cumplió un ciclo en la casa, es momento de jugar y arriesgar” y 1 para Mauro “Se le pega mucho a Furia y no entiendo eso, me da como mmm… qué estará por hacer”, fue la justificación de Emma sobre su voto para Mauro.

Zoé: 2 para Darío “Quiero cuidar a los que estamos desde el principio. Los motivos son porque no pude conocerlos mucho ni tuve mucha afinidad. También presento que Darío hace mucho show y tiene actitudes raras, actúa de más y no es necesario” y 1 para Mauro “No lo pude conocer bien y es raro lo de acercarse así de una a Furia, está hace poco y siento que va por todo en poco tiempo”.

image.png

Juliana: realizó la nominación fulminante de Denisse "Siento que no la van a votar y es mi última esperanza. Mi idea es que los caracoles estén afuera y que la casa esté llena de gente que la valore, porque cada día es único y tienen que vibrar alto".