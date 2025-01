Gran Hermano 2024: el llanto desconsolado de Petrona

Por ese motivo, la producción del reality de Telefe decidió -en la noche del martes 21-darle una sorpresa y convertirla en la protagonista del segundo "Congelados" y recibió la visita de su esposo de la participante tucumana.

image.png

“Se va a congelar la casa. Recuerden, ¿Jorge, de que viene? Ella lo espera, Petrona todos los días dice que se quiere ir. Se quiere ir por él, ella está enamorada. A ella le hicieron fotos bastante complicadas por parte de una amante. El otro día, cuando yo le llevo las palabras, que creo que eran quédate y aguante. Y ella en un momento me mira y me dice: “¿Y un te quiero?”. Y le digo: “Petrona, te mandan, quédate y aguante”. Ella esperaba algo más. Hoy llega el galán, llega Jorge, la casa se vuelve a congelar” contó Santiago del Moro en la previa del Congelados.

Sonaron las alarmas y todos los integrantes de la casa quedaron inmóviles en su lugar dando paso al ingreso -por la puerta giratoria- de Jorge, el esposo de Petrona. Con un un regalo y un gran ramo de flores en sus manos, saludó a los participantes y se dirigió al sillón donde estaba su amada “Gracias, Dios por permitirme vivir este momento junto con mi señora” fueron sus palabras.

image.png

“Yo voy a vivir esperándote, hasta que salgas de esa puerta te espero. Y cuando vos salgas vamos a renovar nuestro voto de fe. No te muevas. No digas nada ni muevas la cabeza. No quiero perjudicarte. Nada. Te amamos. Somos felices, la Emi, la Delfi, Noa, Mateo. Cona, la chini. Tus hermanos. Todos estamos felices por verte aquí. Es lo que vos buscabas. Siempre te lo dije. Si yo estoy aquí. Si yo camino. Si yo vivo. Si, yo trabajo. Si yo tengo mis piernas es gracias a vos porque vos la luchás. Porque vos la luchaste. Y luchá. Si Dios te ha puesto esto es por algo. Si yo te he elegido, es por algo. Hemos pasado miles y miles de cosas. Y es una bendición de Dios. Luchá por lo que vos has venido" fueron las sentidas palabras que Jorge le dijo a su esposa luego de un afectuoso beso y abrazo.

Embed

“Quédate hasta el final, hasta que salgas por esa puerta. Tenés todo el apoyo de nosotros. Te amamos. Sos una guerrera de la vida, como yo te lo digo. No llores, estate alegre, contenta. No llorés porque no me gusta verte llorar. No me gusta ver a la mujer llorando. Las mujeres no están para llorar. Están para ser felices” fueron las últimas palabras que escuchó Petrona de la boca de Jorge, antes de que debiera abandonar la casa.

RM25K867-34105381.mp4

Después de darle unos últimos besos a su esposa, se fue por la puerta giratoria y una vez que Gran Hermano anunció el final del "Congelados" la participante tucumana estalló en un fuerte grito “Te amo mi amor, te amo. No lo puedo creer”, saliendo luego al jardín para gritar nuevamente el nombre de su esposo.