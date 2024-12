Gran Hermano 2024: el vicio puede quebrar a Sandra

El contenido del famoso sobre no era algo que pudiera mejorar demasiado la estancia de los jugadores dentro de la casa, sino un simple mazo de naipes. Al ver la "ingrata sorpresa" la pescadera platense se dirigió rápidamente al confesionario para pedir abandonar el juego porque “no iba a soportar pasar el 24 -la Nochebuena- sin cigarrillos”.

Embed

“Viene el 24 y hace 3 días que no fumo. Lo trato de manejar. Está bien que pueden elegir pero no tuvieron consideración y no lo voy a poder sostener, además de que hasta la semana que viene no hay posibilidades de hacer alguna prenda” fue la explicación que Sandra Priore le ofreció a Gran Hermano , debido a que ya que no habrá misiones a cambios de beneficios.

Captura de pantalla 2024-12-24 a las 10.06.45a.m..png

“No la quiero seguir pasando así, lamentablemente, y más viniendo el 24” remarcó la platense en su diálogo en el confesionario con el dueño de la casa.

Sandra Priore reiteró que no tiene ningún reclamo para sus compañeros con respecto a la votación que realizaron en el kiosco y decidió aceptar el consejo de Gran Hermano de charlar más tranquilos, un poco más tarde, para analizar más friamente el tipo de decisión que quiso tomar.