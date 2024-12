Gran Hermano 2024: "Sopa" vio la Luz para la placa final

2da-placa-nominados-gran-hermano.jpeg

Sofía explicó que era una decisión complicada al no tener problemas con sus compañeros y que, básicamente, tuvo que guiarse por quién sospecha que es una “persona muy querida” por los televidentes que siguen el programa, para argumentar que subía a placa a Keila, la primera participante que ingresó a la casa.

Keila Sosa, conocida como la amante del sushi, aseguró que “se lo esperaba” y que no tenía problemas con la decisión de "Sopa". La joven de 28 años, oriunda de Tigre, miró directamente a las cámaras para pedirle a su papá que “la ponga toda” y prometió a todos que trataría de dormir en mejores horarios, algo que le critican mucho dentro de la casa.

Sofía Buscio dejó en claro -a sus compañeros de convivencia- que no quería meterse en líos a la hora de bajar a alguien de la placa, dando a entender que no iba a modificar la situación de Santiago Algorta ni de Ulises Apóstolo, por ser de los perfiles más altos de la casa.

“Si me inclino por alguno quedaría perjudicada. La semana pasada alguien tuvo la oportunidad de bajar la placa y ahora se la doy a alguien que no la tuvo” finalizó su explicación "Sopa", que terminó sacando del voto telefónico a Luz Tito y no a Luciana Martínez, quien había obtenido ese beneficio la semana pasada.