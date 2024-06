Gran Hermano: cómo serán las últimas dos semanas del reality

Emmanuel y Darío, por su parte, ya tienen un lugar asegurado entre los cuatro mejores, y quedaron a las puertas de la final de tres.

El conductor Santiago del Moro reveló algunos detalles de cómo serán los últimos días en Gran Hermano. La gala de eliminación se llevará a cabo este domingo, para que queden cuatro participantes en la casa.

PLACA DE BROS ¿Quién abandona la casa?



Seguí el minuto a minuto en https://t.co/Ppl6ji2TwC y viví #GranHermano gratis las 24hs en @directvla y @dgo_latam pic.twitter.com/D50cN3Q4nB — Gran Hermano (@GranHermanoAr) June 22, 2024

El miércoles siguiente, los cuatro competidores restantes se enfrentarán en la última prueba del líder: el ganador de este desafío se convertirá en el primer finalista, mientras que los tres restantes irán a placa.

El público tendrá la última palabra para decidir quiénes se unirán al primer finalista de cara a la gran gala final del 7 de julio, donde se coronará al ganador de esta edición. Y el lunes, con el debate con los ganadores, será el último programa.

Gran Hermano: Furia no estuvo en La Noche de los Ex

Gran Hermano La Noche de los Ex lideró el rating del 21 de junio en Telefe con el debate de los panelistas, aunque la gran novedad fue la ausencia de Juliana Furia Scaglione. El programa sumó 10.3 puntos de rating.

El conductor Robertito Funes Ugarte advirtió que "estaba con poco tiempo", ya que recién salía de la casa, por lo que tuvieron que postergar su presencia para el domingo en la próxima gala de eliminación.

“Entonces, este domingo y este lunes va a estar con Santi y con los chicos, y después va a hacer el derrotero que hacen todos los participantes, como es costumbre, que van a ir por todos los programas de Telefe”, explicó Funes Ugarte sobre la tan comentada ausencia.

“Así que, no especulen, no piensen mal, no inventen cosas, pero lo que sucede es eso. Tuvo muy poco tiempo cuando salió de la casa, vino aquí al piso, habló con Santi, habló con los chicos, con los compañeros, con los otros periodistas, y después vino el feriado y demás”, agregó.