Gran Hermano: Furia mandó "al tridente" a placa

“Furia” no podía sacar de placa ni a Claudio Di Lorenzo -nominado por sanción- y a las fulminadas Eugenia Ruíz y Chiara Mancuso y entonces, fiel a su estilo, armó su estrategia de juego y se decidió por bajar a Santiago “Bati” Larrivey y subir a Santiago “Tato” Algorta.

Embed

"Furia" no quiso ahondar en sus motivos de su estrategia “Creo que él está en una situación de emergencia”, sólo se limitó a decir cuando sacó de la placa al jugador platense.

Finalmente, la Placa de Nominados -de voto negativo- quedó conformada por ocho jugadores Claudio Di Lorenzo, Eugenia Ruiz, Chiara Mancuso, Gabriela Gianatassio, Luz Tito, Luciana Martínez, Selva Pérez y Santiago Algorta. El lunes 24 de marzo, en la próxima Gala de Eliminación, uno de ellos abandonará la casa de Gran Hermano 2024/25.

image.png

Juliana Scaglione luego explicó en el confesionario su jugada "Es para dejar al Tridente todo en placa y que empujen, como ellos quieran, para sacar a alguien en particular. O si no que el Tridente pierda una pata. Puede ser algo negativo o positivo con ellos. Capaz van contra Chiara pero no sé porque acá se pelean y amigan rápido. Le doy la posibilidad al público de que saquen a alguien nuevo o viejo".

Quiénes fueron los líderes de la casa en "Gran Hermano 2024/24"