Gran Hermano: la casa se quedó sin Furia

El "Big" se comunicó por los parlantes para expresarle cariño a Juliana Scaglione antes de que la jugadora diera los motivos que tuvo para tomar la decisión y se fuera por la puerta giratoria.

"No les voy a dar mucho el porqué general. No es nada malo. Tenía muchas intenciones de entrar, conocerlos y jugar. No es por bajarles el nivel, pero creo que tuve una manera fulera de jugar, o quizás agresivo, y veo que la casa no está a ese nivel, por lo que paso mucho tiempo aburrida. No es culpa de ustedes " argumentó la doble de riesgo.

"Es su GH, su edición. Yo siento que el mío lo gané aunque por números para algunos no sea así. Deseo que gane él o la mejor. Espero que sea una mujer. Siento que estoy en otro nivel y quiero que disfruten. Para algunos esto capaz es un suspiro porque ven a alguien con un fandom tan grande y se asustan, pero otros no" sostuvo Furia.

Los abandonos de "Gran Hermano 2024/25"