Gran Hermano: las polémicas de Martina Stewart Usher

"Considero que si ser caprichosa es conseguir todo lo que quiero, soy caprichosa. Tengo 25 años, soy de Tigre. A mí me gustan los chicos", y entonces agregó la frase de la polémica: "Las chicas no me atraen para nada. No entiendo eso de la bisexualidad. Me da un poco de asquito, gay, es para analizar. No tengo mucha paciencia. Ojalá no me encuentre con un bobo dentro de la casa porque todo mal".

La actriz Leticia Siciliani realizó un contundente comentario desde sus historias de Instagram en respuesta a las declaraciones de Stewart Usher. "Hago un personaje en redes de un tincho, medio clasista, un poco homofóbico, típico rugbier viste, a la gente le hace reír mucho...", comenzó su mensaje.

Por su parte, Jey Mammon utilizó su cuenta de Twitter para expresar su molestia con la frase de Martina: "Decir que te da asco la bisexualidad o la homosexualidad no es opinión es fobia es decir odio y hace daño, lastima lo digo con todo el amor del mundo. Por favor tengámoslo en cuenta gracias por leerme".

Más problemas para la profe

Pero esos no son los únicos problemas para la profesora de educación física. Por un lado, la usuaria de Twitter MilloKpg escribió en su cuenta: "Me encanta que en dos minutos ya odian a Martina... imagínense nosotras que la tuvimos que aguantar 2 años maltratando a nuestros hijos como profesora de gym #GranHermano".

Mientras que Barbie Corletta dio a conocer su opinión sobre Martina Stewart Usher luego de denunciar que maltrató a su hija y a los compañeros de curso, a quienes los habría tratado de "retrasados" y "autistas".

Por su parte, Carlin Ávila denuncia maltratos a los chicos del Instituto Santa Ana, a través de insultos y castigos.

Erica Céspedes fue más allá y dio ejemplos concretos de las formas que Martina Stewart Usher utilizó para dirigirse a los alumnos a su cargo en el colegio.

