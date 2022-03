Grave denuncia de Mariano Caprarola: "Mataron a mi perro"

“Mataron a mi perro mi bebe les pido justicia a la gente que me ayuden”, escribió junto al video pidiéndole ayuda a sus seguidores. En tan solo minutos compañeros y famosos del mediático -Lizy Tagliani, Barby Simmons, Sandra Borghi, entre otros- salieron a respaldarlo y comenzaron a difundir imágenes del lugar para que la denuncia se haga visible cuanto antes.

mariano_caprarola_perro.jpg_368134705.webp Mariano Caprarola junto a su perro

“Hola a todos. La verdad que no suelo hacer estas cosas nunca pero hace dos semanas entregue a mis perros al cuidado de un lugar para que mamá pudiese venir de Mar del Plata a visitarme y el perro fue agredido. Y hoy se nos murió”, comenzó diciendo Caprarola entre lágrimas.

"No voy a hacer ninguna denuncia, simplemente que me colaboren para que este lugar no tenga más perros al cuidado", cerró Mariano Caprarola.

Embed View this post on Instagram A post shared by Mariano Caprarola (@caprarolamariano)

En otro posteo, anterior al video, Caprarola pubicó: "NECESITO SU AYUDA! Con mi mamá decidimos dejar a nuestros perritos al cuidado de la guardería @laslunasmascotas para que ella pueda venir a visitarme unos días a Mar del Plata. Y a Benicio nos lo devolvieron maltratado y completamente lastimado! Hoy Beni murió y el dolor es inexplicable."

Y continuó: "No suelo hacer estas cosas pero estoy desesperado! Necesito que esto llegue a la mayor cantidad de personas posible y me ayuden compartiendo. Los animales son parte de nuestra familia, Beni era un hijo para mi y estas personas no merecen ni deben tenerlos nunca más a su cuidado! Te amo Beni y te voy extrañar toda la vida, vuela alto".