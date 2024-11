Grave denuncia de Silvina Escudero a Juan Otero: "¿Te contó lo que hizo?"

“Le está yendo muy bien a esta pareja”, acotó Florencia Peña antes de que la pareja empezara su performance. “Salvo en la última gala, en realidad no estuvimos sentenciados por el puntaje, sino que estuvimos sentenciados por un quilombo que hizo tu hijo”, disparó la bailarina.

"Mi hijo generó quilombo, es lo que me contó. Me dijo cuando llegué ‘Mamá te quiero contar que armé quilombo’", contó Flor. “¿Te contó lo que hizo? ¿Lo confesó?”, preguntó sorprendida la participante. “Sí, me dijo que había armado quilombo, pero tiene 16 años, qué le vas a decir”, comentó la actriz.

“¿Lo cuento o no lo cuento? Hizo un complot”, dio a conocer la hermana de Vanina Escudero. Entre risas, la presentadora retrucó: “Esa es la parte fea del padre, yo no fui porque soy una amorosa”.

Acto seguido, la participante explicó: “Fue camarín por camarín, yo me la creí y estuvimos toda la noche con Flor y Alito diciendo ‘ah bueno, el pend... nos la puso’”. Peña intentó justificar el accionar de su hijo e indicó: “Él tejió porque se dio cuenta quiénes no iban a salvarse”.