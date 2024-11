L-Gante se fue con Wanda a Brasil: "A Icardi le deseo lo mejor, es un jugadorazo"

En diálogo con la prensa, Elián Valenzuela dijo que estaba “tranquilo, paseando, aprovechando el tiempo de vacaciones para disfrutar con mi compañera y pasar tiempo con mi hija”.

Sobre las críticas de su ex por esta nueva relación, el músico dijo que “Tamara de vez en cuando tira eso, pero después todo bien, me deseó buenas palabras, es cuestión de que reflexione y tire la mejor”.

“Con Wanda estamos para hacernos bien y nada más ”, aclaró el artista, que también se refirió a la posibilidad de que Mauro Icardi intente reconquistar a su exmujer: “A Icardi le deseo lo mejor, es un jugadorazo, no me meto en sus ideales, le deseo lo mejor”.

L-Gante reconoció que su vida es “un quilombo”, pero habló muy sonriente con la prensa. Mientras que Wanda esta vez optó por el silencio absoluto y no respondió a ninguna de las preguntas que le hicieron sobre este romance. Tampoco hicieron mención al contrato millonario que firmó él para hacer dos discos.

Qué dijo la mamá de Wanda Nara sobre el romance con L-Gante

La mamá de Wanda Nara, Nora Colosimo, compartió un mensaje en sus redes sociales luego de que su hija mayor oficializara su noviazgo con Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante.

“Hoy leí esta frase que decía: ‘Solo el dueño de la casa sabe dónde están las goteras’. Así que no aceptes críticas de quien no sabe ni un tercio de lo que pasas, solo tú sabes de tus luchas y tus dolores”, escribió la madre de la conductora de Bake Off Famosos.

“Con respeto, dedicado a todos los que me escriben. La verdad es una sola, y no la conocen. Amo incondicionalmente a mis hijas”, aseguró Nora Colosimo.

Este mensaje llegó después del comunicado que compartió Wanda, que iba especialmente dirigido al pueblo turco, que comenzó a criticarla por haber terminado su relación con Mauro Icardi, amado en Turquía por su desempeño en el Galatasaray.