Griselda Siciliani contó su momento laboral más difícil

Luego de rodar Sentimental, una película de Cesc Gay, en Barcelona, en plena cuarentena estricta, la actriz y bailarina viajó a México para trabajar en un proyecto del que todavía no puede dar detalles pero que, asegura, marcará un punto de inflexión en su carrera. Pero a pesar de que a nivel profesional tocaba el cielo con las manos, el plano personal no fue fácil, ya que pasó varias semanas sin Margarita, su hija fruto de su relación con Adrián Suar.

"Pasé cinco meses alejada de mi hija y fue muy doloroso extrañarla", confesó en una entrevista con Flor de Equipo. Y explicó que en ese contexto, a pesar de la culpa que sintió, la nena la pasó bien en Buenos Aires con su papá: "Mi hija tiene una sabiduría que me supera ampliamente. Es muy maestra de la vida, de como pensar su propia vida. Pude hacer ese trabajo porque tiene a su papá. Tuve pánico, en un momento fue lo peor y casi me achico, pero después me di cuenta de que ella estaba bien".